Rostock

Die rund 180 Spielhallen in MV fürchten um ihre Existenz. Bis zum Sommer will der Landtag eine neue Glücksspielverordnung verabschieden, zur gleichen Zeit laufen langjährige Übergangs- und Härtefallregelungen aus. Schlimmstenfalls werden 60 Prozent der Spielhallen, mehr als jede zweite, verschwinden, schätzt Steffen Rehr, Unternehmer aus Ludwigslust und Vorsitzender des Landesverbands der Automatenkaufleute. Die monatelange Schließung wegen Corona kommt noch dazu. Die drei Industrie- und Handelskammern in MV setzen sich für den Erhalt der 1200 verbliebenen Arbeitsplätze ein.

Freiwillige Sperre kommt im Juli Ab dem 1. Juli gilt bundesweit der neue Glücksspielstaatsvertrag. Er sieht für die 180 Spielhallen in MV strengere Regeln vor. So können sich Spieler mit Suchtproblemen bei ihnen in Zukunft freiwillig sperren lassen. Das war bisher nur in den nobleren Spielbanken möglich. Die von den Spielhallenbetreibern gefürchteten Mindestabstände zu Schulen und anderen Spielhallen werden in einer Verordnung geregelt, die ebenfalls im Sommer in Kraft treten soll. Die Kommunen in MV nehmen jährlich durch das Glücksspiel neun Millionen Euro Vergnügungsteuer ein, 2,3 Millionen davon entfallen auf Rostock.

Die Automatenaufsteller beklagen eine Ungleichbehandlung, die mit der neuen Verordnung auf Dauer zementiert werden könnte. Spielhallen müssen in MV 500 Meter Mindestabstand voneinander und zur nächstgelegenen Schule einhalten. Für Sportwetten-Annahmestellen gelten 200 Meter, die vornehmeren Spielbanken sind von solchen Vorschriften gänzlich befreit – ebenso wie das Online-Glücksspiel. Letzteres wird ab Sommer bundesweit erstmals legalisiert – mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag, dem MV vor einigen Tagen zustimmte.

Spielhalle raus, Spielbank rein

Die Folgen wirken mitunter kurios: In Neubrandenburg und Rostock mussten Spielhallen bereits wegen fehlender Mindestabstände zu Schulen aufgeben. In die frei werdenden Ladenlokale zogen anschließend in beiden Städten Filialen der Spielbanken MV GmbH ein, weil für sie die Auflagen nicht gelten. „Dort wird jetzt dasselbe gemacht wie vorher: Automatenglücksspiel“, sagt Steffen Rehr. „Es ist absurd“, sagt David Corleis, der seine Rostocker Filiale nach jahrelangem Rechtsstreit mit der Hansestadt aufgab und fünf Mitarbeiter entlassen musste. Dem Unternehmer gehören 40 Betriebe in Norddeutschland. Er ist froh, dass die Spielbank seinen Mietvertrag übernommen hat. Die Spielbanken GmbH hatte sich zuvor vergeblich um Räume in den Rostocker Hafenterrassen beworben.

Die gebeutelten Spielhallen hoffen nun, dass die neue Verordnung weniger streng ausfällt als befürchtet. Im Gespräch sind dem Vernehmen nach weitere Übergangsfristen von zwei Jahren. Während es aus der CDU Signale für Zugeständnisse geben soll, zeigt sich die SPD noch uneins. „Unterschiedliche Auffassungen zwischen denen, die in Gemeinden leben, in denen Spielhallen, Spielvermittlungsstellen und Annahmestellen eine größere Rolle spielen und jenen, die ihren Schwerpunkt auf Jugendschutz und Suchtprävention legen, sind doch normal“, sagt Martina Tegtmeier, innenpolitische Sprecherin der SPD. Die Unionsfraktion ließ eine Anfrage zum Thema unbeantwortet.

Neue Zielgruppe: jung, gutes Einkommen

Peter Ritter (Linke) stellt infrage, ob Abstandsregeln „zwischen Spielhallen und von Spielhallen zu Schulen noch sinnvoll sind“ – auch vor dem Hintergrund, dass dank Freigabe der Onlinekasinos bald jedes Smartphone zur teuren Glücksspielmaschine werden kann.

Cathleen Mehl, Spielsucht-Therapeutin bei der Rostocker Volkssolidarität, warnt vor einer Spielsucht-Welle infolge des Staatsvertrags. Die Internetkasino- und Sportwettenanbieter, die millionenschwere Werbekampagnen mit Prominenten wie Oliver Kahn auffahren, sprechen eine neue Zielgruppe an: sportbegeisterte Männer zwischen 20 und 29 Jahren mit gutem Einkommen. Seitdem vor ein paar Jahren die ersten Wettbüros eröffneten, ist diese Gruppe fester Teil der spielsüchtigen Patienten von Cathleen Mehl.

Von Gerald Kleine Wördemann