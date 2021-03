Greifswald

Jahrzehntelang sammelte Hartmut Redmer Daten für den Deutschen Wetterdienst (DWD), auf denen die Wettervorhersagen basieren. In den vergangenen zehn Jahren hatte er die Leitung von MVs einzig umfassender Wetterwarte in Greifswald inne – als letzter. Denn nun haben Maschinen die Arbeit übernommen.

„Wir haben dort drei Aufgabenschwerpunkte: Zum einen die Synoptik, also die Beobachtung des Wetters rund um die Uhr. Dazu kommt die Aerologie, die sich mit der Erforschung der höheren Luftschichten in der Atmosphäre befasst, wo sich das Wetter ja hauptsächlich abspielt. Und dann noch die Messung der Radioaktivität – sowohl der natürlichen als auch der künstlichen“, erklärt Redmer.

Früher ging es stündlich zur Wetterhütte

Ist das alles nicht furchtbar aufwendig zu erfassen? „Früher war es das“, meint der 65-Jährige, der eine Ausbildung zum sogenannten technischen Assistenten für Meteorologie gemacht hat. „Da ging man stündlich zur Wetterhütte, um die Temperatur abzulesen, den Niederschlag zu messen, die Luftfeuchtigkeit...“ Später wurden diese Prozesse teilautomatisiert. Das heißt, ein PC übernahm die Messungen und die Techniker mussten die Daten nur noch verschlüsseln und an die Zentrale des DWD in Offenbach übermitteln.

Am 1. November 2020 hatte auch das ein Ende: „Da wurde die Greifswalder Wetterwarte vollautomatisiert. Als letzte in Mecklenburg-Vorpommern“, erzählt Redmer. Um die Vorhersagen noch besser zu machen, müssen die Wetterbeobachtungen so oft wir möglich übermittelt werden. „Im Moment geschieht das alle 30 Minuten, der DWD will aber runter auf einen Takt von zehn Minuten. Das schafft ein Mensch gar nicht“, sagt der Techniker.

Prognosen für die nächsten zwei bis drei Tage

Zurzeit seien Wetterprognosen für die nächsten zwei bis drei Tage möglich, die „ok“ sind, wie Redmer sagt. „Es gibt natürlich auch mal Fehlprognosen. Am schwersten ist es, Niederschläge vorauszusagen. Wann, wie viel, wo runterkommt, ist ganz schlecht einzuschätzen.“ Wind- und Temperaturvorhersagen hingegen seien recht zuverlässig.

Aber hat der Techniker durch die Automatisierung überhaupt noch etwas zu tun? „Nein, eine Leitung braucht es nun nicht mehr. Aber unter anderem Leute, die die Automaten mit den Radiosonden und den Ballons, an denen sie hochsteigen, füttern.“ Mit ihnen werden die Parameter in der Atmosphäre gemessen. 60 Stück passen in den Automaten, der alle zwei bis drei Wochen neu bestückt werden muss.

Sonde steigt zwei Mal pro Tag in die Luft

Zweimal pro Tag wird eine Sonde nach oben geschickt. Bis auf 36 Kilometer Höhe steigt sie – 300 Meter pro Minute – und bleibt dann circa 105 Minuten in der Luft. Währenddessen misst sie die Temperatur, die Luftfeuchte, den Luftdruck und die Windgeschwindigkeit. Alle 300 Kilometer sollte für eine gute Messung eine Radiosonde nach oben geschickt werden. „In Deutschland sind wir da ganz gut aufgestellt“, meint Redmer.

Auch Flugzeuge sind mit solchen Sonden ausgestattet. Die werfen sie dann während des Fluges ab. Doch wegen Corona sind derzeit viel zu wenige Flieger in der Luft. „Der DWD gibt deshalb immer wieder Anweisungen für Sonderaufstiege. Das lässt sich aber auch aus der Ferne programmieren“, berichtet der 65-Jährige.

Ehrenamtler übernehmen „Fütterung der Automaten“

Die „Fütterung der Automaten“, wie Redmer es nennt, übernehmen ehrenamtliche Mitarbeiter. In Greifswald hat diese Aufgabe nun der ehemalige Leiter übernommen. Was die Technik auch nicht von alleine kann, ist natürlich unter anderem die Wartung. Dafür ist noch Menschenhand nötig. „Die Sensoren der Station müssen zum Beispiel regelmäßig gereinigt werden – von Spinnweben oder Vogeldreck – sonst werden die Messungen verfälscht“, erzählt der 65-Jährige.

Auch seine Frau arbeitet ehrenamtlich für den DWD – als Wetterbeobachterin. „Solche Leute sucht der Wetterdienst immer wieder. Wir haben dafür auf unserem Grundstück in Schlagtow bei Greifswald einen Regensensor stehen. Der macht eigentlich auch fast alles von allein.“ Aber auch für Aufgaben wie die Beobachtung der Apfel- oder Rapsblüte werden Leute gesucht.

Der Deutsche Wetterdienst in Deutschland und MV Der Deutsche Wetterdienst (DWD) ist eine Bundesoberbehörde mit Sitz in Offenbach (Hessen), gehört zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur und ist somit der nationale meteorologische Dienst Deutschlands. Gegründet wurde der DWD 1952. 1990 integrierte er den Meteorologischen Dienst der DDR. Der DWD erstellt nicht nur Wettervorhersagen, sondern beobachtet und erforscht unter anderem auch das Klima. Auf ganz Deutschland verteilt betreibt der DWD 24 Wetterwarten. Außerdem gibt es zwei Observatorien, also Beobachtungsstationen zur Forschung, in Hohenpeißenberg (Bayern) und Lindenberg (Brandenburg). In MV befindet sich lediglich in Greifswald eine Wetterwarte des DWD. Hauptamtliche Wetterstationen gibt es hingegen 14 über das ganze Land verteilt. Daneben werden acht nebenamtliche Wetterstationen sowie eine Wetterstation des Geoinformationsdienstes der Bundeswehr betrieben. Darüber hinaus betreibt der DWD in MV über 60 reine Niederschlagsmessstellen, vier reine Windmessstationen und mehr als 40 phänologische Beobachtungsstellen.

Gesammelte Daten fließen in Großrechner zusammen

Alle gesammelten Daten fließen schließlich in einem Großrechner zusammen. Alle sechs Stunden gehen dort neue ein. Der erstellt daraus verschiedene Wettermodelle. „Mit denen arbeiten dann die Diplom-Meteorologen, die damit letztendlich die Wettervorhersagen zusammenbasteln“, erklärt Redmer.

Der baldige Rentner wird dem DWD weiter als ehrenamtlicher Mitarbeiter zur Verfügung stehen: „Ich mache das so lange, wie ich kann. Die Verbundenheit mit der Natur hat mich schon immer an diesem Beruf begeistert.“ Und er habe gelernt, sich sein eigenes Wetter „zu basteln“: „Ich brauche nur in den Himmel zu schauen und weiß, was uns erwartet.“

Von Maria Baumgärtel