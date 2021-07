MVs modernste Feuerwache entsteht in Rostock: Was sie zu bieten hat

Rostock

Mecklenburg-Vorpommerns modernste Feuer- und Rettungswache nimmt langsam Form an. Nachdem im November 2020 bereits der Grundstein für den Rohbau des Gebäudekomplexes gelegt wurde, laufen die Arbeiten auf der 16 000 Quadratmeter großen Fläche im Rostocker Stadtteil Dierkow auf Hochtouren. Mit der Fertigstellung im Jahr 2023 sollen die Retter der Hansestadt in der Lage sein, auch im Rostocker Nordosten die vorgeschriebene Hilfsfrist von acht Minuten einzuhalten.

Bisher müssen sie zu Einsätzen in Dierkow oder Toitenwinkel erst aus dem Seehafen oder der Südstadt anrücken. Und das koste wertvolle Zeit. „Vor allem die Baustellen in der Stadt machen es uns schwer, zügig zu den entsprechenden Einsatzorten zu gelangen“, betont Ralf Gesk, stellvertretender Leiter des Brandschutz- und Rettungsamtes.

Innenminister Torsten Renz übergibt den Bewilligungsbescheid an Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. Quelle: Dietmar Lilienthal

Land unterstützt mit 2,5 Millionen Euro

Insgesamt 28 Millionen Euro soll der Neubau kosten. Unterstützung gibt es vom Land in Form einer Sonderbedarfszuweisung von 2,5 Millionen Euro. Den Bewilligungsbescheid übergab Innenminister Torsten Renz (CDU) am Mittwoch an Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos). „Es freut mich, dass hier ein zukunftsfähiger und moderner Gebäudekomplex für ein sicheres Rostock entsteht. Er ist Basis dafür, dass die Einsatzkräfte im Fall der Fälle rechtzeitig vor Ort sein können und die Stadt den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans entspricht“, sagt der Minister.

Doch nicht nur der Brandschutz und Rettungsdienst im Nordosten der Stadt werde dadurch qualitativ verbessert, sondern ebenfalls die Arbeitsbedingungen für die Einsatzkräfte. Möglich sei dies durch die enge Zusammenarbeit des Eigenbetriebs Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (KOE), welcher für die Umsetzung des Vorhabens zuständig ist, mit dem Brandschutz- und Rettungsamt. „Von Beginn an sind wir an den Planungsberatungen beteiligt gewesen. Und das war uns auch wichtig, schließlich wissen wir am besten, was wo gebraucht wird“, meint Gesk.

6500 Quadratmeter für 200 Personen

„Die neue Feuer- und Rettungswache 3 wird eine wichtige Säule für den Brandschutz und den Rettungsdienst in unserer Stadt“, hebt auch Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen hervor. Das Besondere an dem Standort sei, dass von hier aus sowohl die vielen Betriebe im Seehafen und in den Gewerbegebieten als auch die A 19 schnell erreicht werden könne. „Damit ist die Versorgung des gesamten Nordwestens unserer Stadt gesichert.“ Das betreffe immerhin rund 43 000 Einwohner.

So soll die neue Feuer- und Rettungswache 3 der Hansestadt Rostock an der Kreuzung Hinrichsdorfer Straße/Dierkower Allee aussehen. Quelle: Planungsgruppe Gestering | Knipping Architekten | Generalplaner PartmbB

Neben Teilen der Berufsfeuerwehr finden zukünftig eine neue Freiwillige Feuerwehr, zwei Rettungswachen und eine Notarztwache in der Wache Platz. Zusätzlich soll in dem Neubau eine zweite Notfallleitstelle integriert werden, die bei Ausfall der Leitstelle und ersten Notfallleitstelle einsatzbereit ist. Insgesamt werden perspektivisch etwa 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Brandschutz- und Rettungsamtes, des ASB Rostock und der Universitätsklinik sowie der Freiwilligen Feuerwehr in dem dreigeschossigen Gebäudekomplex mit einer Gesamtnutzfläche von rund 6500 Quadratmetern ihren Dienst verrichten.

Von Susanne Gidzinski