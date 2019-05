Schwerin

Unmittelbar nach den Kommunalwahlen bricht der Machtkampf innerhalb der Landes-AfD offen aus. Landessprecher Leif-Erik Holm und Nikolaus Kramer, Fraktionschef im Landtag, fordern Co-Landessprecher Dennis Augustin zum Rück- und Parteiaustritt auf. Anlass ist eine Wahlkampf-Rede Augustins in der vergangenen Woche. Dort kritisierte der AfD-Rechtsaußen die für ihn viel zu zahme Landtagsfraktion, die sich mit Blumensträußen für Minister und Landtagspräsidentin anderer Parteien anbiedere. „Wer sich wie ein Wurm verhält, der darf sich am Ende nicht beklagen, wenn er wie einer behandelt wird“ – so wird Augustin innerhalb der Partei zitiert.

Mit dem Wurm-Vergleich habe Augustin „eine rote Linie überschritten“, erklärte Kramer am Dienstag gegenüber der OZ. „Ich fordere Herrn Augustins Rücktritt.“ In einem Brief an den AfD-Landesverband wirft die Fraktion Augustin nun „ein massiv parteischädigendes Verhalten“ vor. In einem Schreiben an Parteimitglieder stellen wiederum Kramer und Landessprecher Holm fest: Da Augustin sich wie ein „Hasardeur“ verhalte, sei er „fehl am Platze“. Eine „vertrauensvolle Zusammenarbeit ist so nicht mehr möglich“.

Augustin selbst wandte sich in einem Schreiben an AfD-Mitglieder: Darin räumt er das Wurm-Zitat ein; dieses sei jedoch nicht auf bestimmte Personen bezogen gewesen. Dann wiederholt er seine Kritik an der Landtagsfraktion. Anstatt viele Anfragen im Landtag zu stellen, müsse die AfD „die Linksrotgrünen erbittert bekämpfen“.

Augustin ist für viele in der AfD mittlerweile ein rotes Tuch. Horst Förster, Landtagsabgeordneter aus Neubrandenburg, forderte bereits im Januar seinen Rücktritt. Alexander Gauland, Chef der Bundespartei, ging zu Augustin auf Distanz, als bekannt wurde, dass der AfD-Landessprecher den Chef der Identitären Bewegung, Daniel Fiß, für einen Auftrag bezahlte. Nach Informationen aus der AfD ist die Landespartei derzeit klar gespalten: Augustin und seinen Getreuen würden die Kreisverbände Südwestmecklenburg, Rostock und Vorpommern-Rügen zugerechnet, der Rest dem gemäßigten Holm-Lager.

Frank Pubantz