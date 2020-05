Madsen bei Maischberger: Will Rostocks OB wirklich Ende der Maskenpflicht?

Rostock

Will Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen die Maskenpflicht kippen – oder nicht? Am Mittwochabend war der Rathaus-Chef zu Gast in der ARD-Talkshow „ Maischberger - die Woche“. Und anmoderiert worden war Madsen mit der Aussage, dass er nach den Öffnungen für Restaurants und Hotels, für Schulen und Kitas nun auch den Mund-Nasen-Schutz abschaffen will.

Doch ganz so eilig hat es der Oberbürgermeister damit offenbar doch nicht.

Der OZ sagte Madsen am Freitag auf Nachfrage: „In einer Umgebung, in der sehr viele Menschen auf engem Raum unterwegs sind, halte ich es für respektvoll, eine Maske zu tragen.“ Dass Madsen die Masken auch persönlich stören, dass er sie für ein Hemmnis für die Wirtschaft hält – daraus macht er aber keinen Hehl.

Madsen bei Maischberger : So wurde Rostock coronafrei

In der ARD-Talkshow sprach Madsen über den bisherigen Kurs Rostocks in der Corona-Krise. Er schilderte wie es die Hansestadt als erste Großstadt geschafft habe, „coronafrei“ zu werden – mit frühen Schulschließungen und umfangreichen Tests.

Er mahnte aber auch, dass das Virus weiter zu unserem Alltag gehören werde und wir lernen müssten, damit zu leben. Er appellierte, nicht so sehr auf Angst, sondern auf Vertrauen zu setzen, auch gegenüber Urlaubern, die bald wieder nach Mecklenburg-Vorpommern dürfen. Sonst könne am Ende eine Narbe in de Gesellschaft bleiben.

Von am/amü