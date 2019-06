Rostock

In rund 30 Städten und Gemeinden in MV finden am Sonntag Stichwahlen um das Amt des Bürgermeisters statt. Neben den Wahlen in Rostock und Heringsdorf auf Usedom gibt es viele Duelle in kleineren Orten. Allein im Landkreis Rostock finden acht Abstimmungen statt. Alle Entwicklungen und Ergebnisse des Tages gibt es hier im OZ-Liveticker.

Am Sonntag startet hier um 14 Uhr der Liveticker zu den Stichwahlen in Mecklenburg-Vorpommern.

OZ