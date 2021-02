Madsens TV-Auftritte: Verdient Rostocks OB damit Geld?

Rostock

Zweimal war Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen in diesem Monat schon im ZDF zu erleben. Nach dem Auftritt bei Markus Lanz am 3. Februar saß das Oberhaupt der Hansestadt am Donnerstag in der Talkrunde von Maybrit Illner.

Sind die Auftritte nur gut fürs Ego, dienen sie als Stadtmarketing oder füllen sie sogar Madsens Taschen? „Es gab für die Teilnahme an beiden Sendungen kein Honorar und auch keine Aufwandsentschädigung“, stellt Thomas Hagedorn von der Kommunikationsabteilung des ZDF klar.

Bezahlung für Politiker unüblich

Auch Rostocks Stadt-Sprecher Ulrich Kunze bekräftigt, dass bei Madsens Teilnahme an den Talkshows „Geld keine Rolle spielte“. Es hänge sicherlich vom Format ab, ob den Gästen ein Honorar oder eine Entschädigung gezahlt würde. Bei Politikern sei das aber unüblich.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Rostocker Oberbürgermeister stünde zudem in einem Wahlbeamtenverhältnis. „Selbst, wenn für einen Auftritt Geld geboten werden sollte, würden wir das ablehnen“, so Kunze. Sollte das aus irgendeinem Grund nicht möglich sein, würde die Summe aber dennoch nicht Madsen persönlich zugutekommen, sondern bei der Hansestadt verbleiben, erklärt der Sprecher.

Gratis Werbung für die Hansestadt

Die bisher erfolgten Auftritte seien aber allesamt unentgeltlich erfolgt, sagt Kunze. Für die Hansestadt waren sie in jedem Fall gratis Werbung. Schließlich hatte Madsen vor mehr als drei Millionen Zuschauern bei Maybrit Illner am Donnerstag nicht nur Rostock als schönste Stadt der Welt bezeichnet, sondern mit Blick auf die Pandemie auch schon jetzt erklärt: „Einer der sichersten Orte im Sommer wird der Strandkorb in Warnemünde sein.“

Von Claudia Labude-Gericke