Mädchen (2) bei Ikea in Rostock schwer verletzt: Wer trägt die Schuld?

Ein Unfall im größten Möbelhaus des Landes wirft Fragen auf: Bei Ikea in Rostock war vergangene Woche nach Angaben der Mutter eine Trennwand auf ein zweijähriges Mädchen gefallen. Das Kind wurde dabei – so schildert es die Mutter – schwer verletzt, der Oberschenkelbruch musste sogar operiert werden.

Die Eltern erhoben schwere Vorwürfe gegen das Einrichtungshaus, die Trennwand sei nicht ausreichend gesichert gewesen. Nun meldet sich auch das Möbelhaus zu Wort: „Wir nehmen den Vorfall selbstverständlich sehr ernst.” Doch kann Ikea überhaupt haftbar gemacht werden?

Ikea steht mit Kunden in Kontakt

Das Unglück werde derzeit durch die verantwortliche Fachabteilung geprüft. Weiter heißt es: „Im Bistrobereich unseres Einrichtungshauses handelt es sich um einen Bereich mit hoher Personaldichte, jedoch zeigte sich im Gespräch mit den Kollegen vor Ort, dass keiner der Mitarbeiter den geschilderten Vorfall beobachten konnte. Die Kollegen versicherten, dass die Paravents sehr sorgfältig gegen Kippen gesichert waren.“

Das Unternehmen befinde sich aktuell im Kontakt mit den Eltern der kleinen Charlotte, um offene Fragen zu klären und schnellstmöglich zu einer vollständigen Aufarbeitung des Vorfalls im Sinne aller Beteiligten zu gelangen, wie eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage mitteilt.

Wer kann haftbar gemacht werden?

Doch wer haftet eigentlich, wenn solch ein Unglück passiert? Christian Ponzel vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft sagt: „Grundsätzlich gilt, wird ein Kind verletzt, trägt der Laden die Schuld. Eine Betriebshaftpflichtversicherung erstattet Schäden, die durch die betriebliche Tätigkeit bei Dritten entstehen.“

Verursacht wiederum ein Kind Schäden in einem Geschäft, tritt die private Haftpflichtversicherung ein – allerdings mit Einschränkungen. „Bei Kindern unter sieben Jahren besteht seitens des Gesetzgebers keine gesetzliche Haftung, da sie als deliktunfähig gelten. Sie haften also nicht für die von ihnen verursachten Schäden“, erklärt Ponzel. Eltern haften für verursachte Schäden wiederum nur dann, wenn sie ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. Ob diese in einem konkreten Fall verletzt wurde, müsse nach den Umständen des Einzelfalls entschieden werden. Dabei können unter anderem das Alter und der Entwicklungsstand des Kindes berücksichtigt werden.

Umgehend Beweise aufnehmen

Das bestätigt auch die Rostocker Rechtsanwältin Jana Wolfgramm. Ob zusätzlich ein Anspruch auf Schadensersatz oder Schmerzensgeld bestehe, sei ebenfalls vom Einzelfall abhängig. „Es muss überprüft werden, was auf welche Weise passiert ist“, sagt sie. Wichtig sei es, solch einen Vorfall direkt beim Laden zu melden, Bilder vom Unfallort zu machen und Zeugen zu kontaktieren. „Die sind das A und O. Ansonsten fehlt die Beweislast“, verdeutlicht Wolfgramm.

Von Susanne Gidzinski