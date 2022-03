Am Samstagnachmittag hatte es bei Lütow auf der Insel Usedom (Vorpommern-Greifswald) einen ersten kleinen Waldbrand gegeben. Aufgrund der starken Trockenheit im März in MV in den Wäldern Mecklenburg-Vorpommerns bisher für mittlere Waldbrandgefahr. Welche Gebiete sind besonders betroffen?