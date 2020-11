Rostock

Sie sitzen sich gegenüber, schauen konzentriert auf die Karten in ihrer Hand. Einer der beiden jungen Männer legt eine Karte auf den Tisch, der andere deckt eine bereits auf dem Spielfeld liegende Karte auf. Eine sogenannte Fallenkarte. Stirnrunzeln beim Gegner. Er muss seine Karte auf den Friedhof legen. „Mist, dein Deck ist gut“, sagt er. Die beiden spielen ein Sammelkartenspiel, das sich Yu-Gi-Oh! nennt, nach der gleichnamigen Anime-Serie aus Japan.

Das Interesse an Sammelkartenspielen hat in den vergangenen Jahren wieder zugenommen, hat Sven Adam beobachtet. Er betreibt einen kleinen Spieleladen in der Rostocker KTV, verkauft dort unter anderem Yu-Gi-Oh!-, Pokemon- oder Magic: The Gathering- Karten.

„Wenn neue Karten auf den Markt kommen, dann werden die Leute ganz verrückt“, lacht Sven Adam. Das Sammeln der Karten sowie das Spielen stehe bei den meisten gleichermaßen hoch im Kurs.

Sowohl beim Yu-Gi-Oh!-Kartenspiel, als auch bei Magic geht es darum, dem Gegner mit den Karten vorhandene Lebenspunkte abzuziehen. Die Effekte, die einzelne Karten auslösen, sind bei den Spielen allerdings unterschiedlich. Auch Pokémonkarten sind wieder im Trend, nachdem sie in den frühen 2000ern ihren ersten Boom erlebten. „Auch auf Schulhöfen werden die Sammelkarten wieder getauscht“, weiß Sven Adam. „Aber kaum jemand weiß, wie das Pokemon-Kartenspiel funktioniert.“

Kartenspiele haben große Community

Für die Karten geben die Spieler viel Geld aus: Ein durchschnittliches Yu-Gi-Oh-Kartendeck kostet zwischen 30 und 300 Euro, besondere Karten gehen sogar für mehrere hundert Euro über den Tresen, erzählt Marko aus Greifswald.

Die aktuell teuerste Karte aus dem neuen Set geht bereits im Vorverkauf für über 500 Euro weg. „Bei Magic ist die teuerste Karte der schwarze Lotus, im ausgezeichneten Zustand könnte man dafür einen fünfstelligen Betrag bekommen“, sagt er. Sogenannte Commons, also Karten, die vielfach gedruckt werden, können hingegen für geringe Centbeträge erworben werden.

So sieht ein Yu-Gi-Oh-Spielfeld aus. Quelle: privat

Immer wieder würden neue Kartenspiele auf den Markt kommen, die sich an aktuelle Serien oder Spiele orientieren. Doch etablieren können sich davon kaum welche. Warum also sammeln und spielen junge Menschen noch 20 Jahre nach der Einführung Magic, Yu-Gi-Oh oder Pokemon? „Weil es eine große Community gibt“, ist Sven Adam überzeugt. „Viele haben es in ihrer Kindheit gespielt, finden die alten Karten und denken sich: ´Mensch, schauen wir mal, wie es sich entwickelt hat´“, erklärt der Ladeninhaber. „Und weil es noch viele Spieler gibt, ist es einfach, wieder einzusteigen.“

Auf Tournieren wird der beste Spieler gesucht

So war es auch bei dem Spieler aus Greifswald. Durch ein YouTube-Video hat er mitbekommen, dass es wieder mehr Spieler gibt. Es selbst wieder auszuprobieren, reizte ihn. „Damals in der Schule hatten wir alle Yu-Gi-Oh-Karten“, schmunzelt er. Seitdem trifft er sich regelmäßig mit anderen jungen Männern, um das Spiel zu spielen, Karten zu tauschen und noch mehr über die Effekte der dieser zu erfahren. „Für mich ist das Entspannung und Kopfarbeit zugleich“, sagt er.

In ganz MV gibt es viele regionale Treffpunkte. Wenn neue Karten erscheinen, dann treffen sich die Gruppen der verschiedener Städte auch, um gegeneinander anzutreten. Auch bei Sven Adam finden regelmäßig kleine Turniere statt. Zumindest, wenn nicht gerade Lockdown ist.

„Zu Höchstzeiten versammelten sich 39 Spieler zu Turnieren in meinem Laden“, erzählt er. Vorrangig junge Leute spielen dort. „Von Abiturienten bis Studierende, etwa bis Mitte 30 sind die Spieler ungefähr“, sagt Adam.

Die Sammler und Spieler seien schon Nerds, gibt Sven Adam mit einem Augenzwinkern zu. „Aber natürlich im positiven Sinne.“ Einige Spieler, die im Land zusammen fachsimpelten, sind auch schon auf große Turniere in Frankreich, Italien und sogar in Amerika gewesen. Bei den Turnieren gebe es vor allem Sachgewinne, meistens seltene Karten. Auch Jurymitglieder bei Europameisterschaften wurden schon aus MV gestellt. Adam selbst spielt gelegentlich auch Magic, sagt er. „Das erscheint mir logischer als Yu-Gi-Oh.“

Von Stefanie Ploch