„Da haben wir aber einen dicken Brocken dran“, sagt Christian Hintze (32) ächzend und ruft Patrick Lentz (33) zu Hilfe, der nur einige Meter entfernt von ihm steht und ebenfalls darauf wartet, etwas an Land zu ziehen. Gemeinsam wuchten sie das Seil aus der Warnow nach oben auf die Eisenbahnbrücke, auf der sie stehen. Am unteren Ende hängt ihr wohl größter Fang des Tages.

Die beiden Männer aus Rostock angeln. Doch nicht etwa nach Fischen, sondern nach Metallschrott. Magnetangeln nennt sich das. Jetzt haben sie ein circa drei Meter langes Schild „an der Angel“. Es ist sperrig – und schwer. „Das dürfte eines vom Wasserschutzgebiet sein“, sagt Hintze. Eine halbe Stunde sind sie damit beschäftigt, es an Land zu bekommen. Das kostet Kraft.

Christian Hintze (l.) und Patrick Lentz bei der Bergung ihres größten und sicherlich auch schwersten Fang des Tages: einem drei Meter langen Schild. Quelle: Maria Baumgärtel

Von Fahrrädern über Bahnschienen bis Batterien ist alles dabei

„Ja, es kann auch mal anstrengend werden“, gibt Lentz zu. Diverse Schilder – teils mit Betonfuß – haben die Rostocker schon öfter nach oben geholt. Aber auch Fahrräder, Grillroste, Teile von Bahnschienen, Feuerlöscher oder gar eine Trabi-Heckklappe. Die Liste lässt sich fast unendlich fortsetzen. „Oft ist es nur Kleinzeug, wie Muttern oder Schrauben. Viel von der Restauration der knapp 100 Jahre alten Brücke“, erzählt Lentz, während er seinen Magneten mit exakt solchen verrosteten Teilen hochzieht, die er in einem Eimer sammelt.

„Unzählige Bierdeckel, aber auch Batterien und Angelsehnen sind oft dabei“, ergänzt Hintze. Das ist es, was die beiden erschreckt: „Unfassbar, wie viel Schrott im Wasser liegt. Und so viel Umweltschädliches“, entrüstet sich der 32-Jährige. Auch diese Tatsache hat die beiden Männer dazu bewogen, Magnetangeln zu gehen.

Bereits 1,2 Tonnen Schrott aus der Warnow gefischt

„Drauf gestoßen bin ich über Youtube“, erzählt Hintze. Es habe Abenteuercharakter, weil man nie wisse, was einem „ins Netz“ geht. Aber auch die Tatsache draußen an der frischen Luft in der Natur unterwegs zu sein und gerade in der Lockdown-Zeit eine sinnvolle Beschäftigung zu haben, reize ihn. In Lentz fand er jemanden, der sich ebenfalls dafür begeistern konnte. Schnell stellten sie fest, dass sie so aber auch etwas zur Gewässerbereinigung beitragen können.

Seit Dezember sind die beiden Männer nun fast jedes Wochenende auf der Eisenbahnbrücke bei Sildemow nahe Rostock. Meist fünf bis sechs Stunden. „Und immer noch haben wir sofort was dran, sobald der Magnet auf Grund trifft“, sagt Hintze. 1,2 Tonnen Schrott haben sie so schon entsorgt – auf dem Schrottplatz.

Rund 1,2 Tonnen Schrott haben Christian Hintze (l.) und Patrick Lentz (33) bereits aus Warnow geholt. Um ihn fachgerecht zu entsorgen, haben sie sich einen Anhänger besorgt. Hier ist er mit Brücken- und Schienenteilen beladen. Quelle: Maria Baumgärtel/privat

„Wir haben uns extra einen Anhänger gekauft, um alles wegzuschaffen“, erzählt Lentz. Zu 99 Prozent handle es sich dabei um völlig unbrauchbaren Schrott. „Bereichern wollen wir uns daran nicht“, betont Hintze. Zumal wertvolle Dinge, wie Gold, Silber oder auch die meisten Münzen ohnehin nicht magnetisch sind.

Diese Magneten eignen sich zum Angeln Topfmagneten gelten als Anfängermagneten. Sie gibt es ab 65 Euro, teilweise als Paket mit Wurfanker und Seil zum Hochziehen der Gegenstände. Sie sind allerdings nur an einer Seite magnetisch, weshalb sie nicht an allen Gegenständen gut haften. An Rohren zum Beispiel gleiten sie schnell ab. Der klassische Topfmagnet hat eine Zugkraft von 310 Kilogramm. Zylindermagneten sind an allen vier Seiten, sprich rundum, magnetisch. Den Kleinsten, der eine Zugkraft von viermal 150 Kilogramm hat, gibt es ab 85 Euro. Grundsätzlich gilt, je stärker der Magnet, desto teurer. Spezielle Shops für Magnetangler gibt es im Internet. Unter anderem findet man Zubehör unter www.magnetarshop.de.

Gefährlicher Fund aus dem Zweiten Weltkrieg

Ihr abenteuerlichster Fund war bis dato eine Panzersprenggranate aus dem Zweiten Weltkrieg. Knapp 11 Zentimeter im Durchmesser. „Als wir sie an die Wasseroberfläche geholt hatten, dachten wir uns schon, dass das ovale Teil nichts Gewöhnliches ist und haben es sehr mit Vorsicht genossen“, erinnert sich Hintze.

Diese Panzersprenggranate aus dem Zweiten Weltkrieg haben Patrick Lentz und Christian Hintze aus der Warnow gezogen. Quelle: privat

Sie mussten nicht lange überlegen, was sie damit tun: „Die Polizei rufen schien uns als einziges richtig zu sein“, sagt Lentz. Später wurde die Granate mithilfe des Munitionsbergungsdienstes geborgen. „Es war zum Glück kein Zünder mehr dran, aber das wusste man ja vorher nicht“, meint Hintze.

Rostocker Stadtverwaltung warnt vor Magnetangeln

Dieses Verhalten war absolut richtig, denn wer Kampfmittel entdeckt oder in Besitz hat, ist nach der Kampfmittelverordnung MV dazu verpflichtet, dies unverzüglich der örtlichen Ordnungsbehörde zu melden. Das teilt das Hafen- und Seemannsamt Rostock auf OZ-Anfrage mit.

„Das Stichwort Magnetangeln klingt für viele Leute vielleicht erstmal nach einem ungewöhnlichen, spannenden Hobby. Als Stadtverwaltung raten wir allerdings dringend davon ab. Denn es kommt immer wieder vor, dass mit dabei alte Kriegswaffen oder sogar Granaten aus dem Wasser gezogen werden, die immer noch extrem gefährlich sein können“, heißt es von Rostocks Ordnungssenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski.

Auch wenn das Hobby des Magnetangelns auch mal gefährlich werden kann, ziehen die beiden Rostocker doch meistens nur unachtsam weggeworfenen, metallischen Müll aus dem Wasser. Quelle: Maria Baumgärtel

Eigentumsverhältnisse sind zu klären

Ob ihr Hobby überhaupt rechtens ist, das haben sich Hintze und Lentz auch schon gefragt und deshalb das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) im Bereich Mittleres Mecklenburg kontaktiert. Umweltrechtliche Hinderungsgründe sehe man nicht. „Die Entnahme von Schrott ist aus Sicht des Gewässerschutzes grundsätzlich positiv zu sehen“, heißt es in einer Mail. Allerdings sei dringend zu erfragen, wem das jeweilige Gewässer gehört, um damit gegebenenfalls auch die Haftung zu klären.

Das Rostocker Hafen- und Seemannsamt ergänzt zudem: „Sobald der Schrott aus dem Wasser gefischt wurde, handelt es sich um Abfall, der von den Magnetfischern zu entsorgen ist. Sonst handelt es sich um illegales Ablegen von Müll.“ Das tun Hintze und Lentz bereits. Und sie wollen noch einen Schritt weitergehen, wie der 32-Jährige sagt: „Im Moment überlegen wir einen Verein zu gründen, um gemeinsam mit anderen dafür zu sorgen, die Gewässer MVs wenigstens etwas zu reinigen.“

