Santa Ponca/Heringsdorf

Das Ehepaar Hämmrich strahlt mit der Sonne um die Wette. Während in Mecklenburg-Vorpommern Schnee, Hagel und Sturm das Wetter bestimmen und die Hotels dicht sind, genießen die Hämmrichs ihren Cocktail in der Nachmittagssonne am Pool des Vier-Sterne-Hotels „Bahia del Sol“ auf Mallorca.

Das Paar ist gerade von einer Ausflugstour in eine Orangenplantage zurückgekehrt. „Wir freuen uns hier über jeden Urlaubstag bei bestem Wetter“, erzählt Michael Hämmrich per WhatsApp-Call. Das Thermometer zeigt 21 Grad. Im Schatten.

„In Deutschland diskutieren wir nur“

Das „Bahia del Sol“ im mallorquinischen Santa Ponca gehört zur Usedomer Seetel-Gruppe und darf als einziges von 18 Häusern der Hotelgruppe öffnen. „Es tut uns in der Seele weh, dass wir unsere Häuser auf Usedom weiter geschlossen halten müssen“, sagt der Inhaber der Hotelgruppe, Rolf Seelige-Steinhoff. „In Deutschland diskutieren wir nur. In Spanien zeigen wir, dass mit einem vernünftigen Hygienekonzept Hotels sicher betrieben werden können.“

Nächtliche Ausgangssperre auf Mallorca

Während der deutsche Tourismus im Lockdown verharrt, läuft die Urlaubssaison auf der Balearen-Insel langsam an. Wer allerdings denkt, dass auf Malle der Bär steppt, sehe sich getäuscht, berichten die Hämmrichs. Keine Gruppen junger Leute, die mit einem Becher Sangria in der Hand über die Promenade laufen. Ab 22 Uhr gilt eine nächtliche Ausgangssperre.

Auch für das Ehepaar aus Kassel. „An den Stränden sitzen alle zehn Meter ein paar Menschen, die Promenaden sind leerer. Bars müssen um 17 Uhr schließen“, beschreibt Michael Hämmrich die Situation. Statt in der Hotelbar sitzt das Paar nach dem Abendessen auf dem Balkon seines Hotelzimmers, trinkt ein Gläschen Wein und schaut der Sonne beim Untergehen zu.

„Jeder kann selbst entscheiden, ob er fliegt“

Ein schlechtes Gewissen gegenüber den Heimgebliebenen plagt das Pärchen nicht. „Warum auch? Es ist erlaubt und jeder kann selbst entscheiden, ob er fliegt oder nicht fliegt“ ergänzt Petra Hämmrich. „Wir fühlen uns hier deutlich sicherer als in Deutschland“, so die 66-Jährige.

Überall gelte die Maskenpflicht, lediglich am Strand gebe es Ausnahmen. Kontrolliert wird kräftig. „Man sieht hier sehr viel Polizei. Ganz anders als in Deutschland“, so Michael Hämmrich. Im Hotel darf das Paar die Maske nur beim Essen oder in seinem Hotelzimmer absetzen.

Inzidenz auf der Balearen-Insel bei 26

Durch einen konsequenten Lockdown und die strenge Einhaltung und Kontrolle von Test- und Maskenpflicht konnten die Inzidenzwerte von um die 350 zu Weihnachten auf aktuell 26 abgesenkt werden. „Mallorca hat die Inzidenzen so sehr gut in den Griff bekommen“, so Seelige-Steinhoff.

Ähnliches wünscht sich der Usedomer Hotelmanager auch für MV: Das öffentliche Leben für zwei Wochen drastisch herunterfahren, um dann auf einem niedrigen Inzidenzniveau das öffentliche Leben wieder zu öffnen.

Mallorca als Blaupause für Deutschland

Wie dabei eine Öffnung der Hotels aussehen könne, sollte in Modellregionen ausgetestet werden – beispielsweise in Heringsdorf auf Usedom. Der Hotelbetrieb auf Mallorca könne dafür eine Blaupause sein, so Seelige-Steinhoff. „Wenn das dort gut funktioniert, kann das eine Signalwirkung für Deutschland haben.“

Ähnlich sieht das auch Landestourismusverbandschef Tobias Woitendorf: „Wir haben für Mecklenburg-Vorpommern das deutschlandweit produktivste Krisenmanagement aufgebaut.“

Allerdings fehlten dazu praktische Erfahrungen. „In anderen Regionen wie Mallorca werden Dinge ausprobiert, die wir hier bis jetzt nur denken dürfen.“

Testzentrum für Urlauber im Hotel

Im „Bahia del Sol“ ist der Massage- und Wellnessbereich des Hotels geschlossen. Im Restaurant seien die Öffnungszeiten ausgedehnt worden, um die Gästeströme zu entzerren, berichtet Hotelchef Miguel Garcia-Arranz am Telefon. Auch seien nicht alle der 210 Zimmer belegt. In der Hotel-Bibliothek wurde ein Testzentrum eingerichtet.

Für zwei Stunden pro Tag kommen zwei Krankenschwestern, die PCR- und Antigen-Schnelltests bei den Urlaubern durchführen. Die Hämmrichs wissen den Service zu schätzen. Bevor sie am Samstag zurückfliegen, lassen sie sich dort testen.

Nur wenige Hotels offen

Den Tourismus auf Mallorca dürfe man angesichts der Berichte von vollen Fliegern, die von Deutschland auf die Balearen-Insel starten, nicht überbewerten, so Seelige-Steinhoff. In der Gemeinde Calvia, zu der auch Santa Ponca gehört, haben nur drei von rund 80 Hotels geöffnet.

„Es sind fast nur Deutsche auf der Insel“, bestätigt auch Garcia-Arranz. Frankreich gilt als Hochinzidenzgebiet. Der britische Premier Boris Johnson will Mitte April entscheiden, ob die Briten nach dem harten Lockdown ab Mai wieder verreisen dürfen.

„Jeder weiß, worauf er sich einlässt“

Trotz der Einschränkungen genießen die Hämmrichs ihren Urlaub auf Mallorca, den ersten seit einem Jahr. Zum 67. Geburtstag von Petra Hämmrich im Mai will das Paar wieder auf die Balearen-Insel fliegen – auch wenn der Urlaub mit Maskenpflicht nicht vergleichbar sei, mit dem Urlaub in Vor-Corona-Zeiten. „Jeder weiß doch, worauf er sich einlässt, wenn er hierher fliegt“, erzählt Petra Hämmrich.

Pfingsten muss Tourismus in MV starten

Das Bedürfnis nach Urlaub sei groß und die Akzeptanz der Urlauber, dafür Einschränkungen hinzunehmen, auch in Deutschland gegeben, schätzt Seelige-Steinhoff. Sein Vorschlag: Nach einem harten Lockdown Modellprojekte mit Urlaubern aus MV starten, um Erfahrungen zu sammeln.

„Pfingsten muss die gesamte Tourismuswirtschaft wieder offen gehen.“ Bis dahin wären die Hotels sieben Monate geschlossen. „Das ist absolutes Harakiri“, so Seelige-Steinhoff.

Von Martina Rathke