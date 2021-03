Rostock

Mecklenburg-Vorpommerns Touristiker sind sauer angesichts der Möglichkeit, über die Osterfesttage auf Mallorca, statt an der Ostsee urlauben zu können. Und auch viele Leser zeigen sich enttäuscht ob der hiesigen Einschränkungen, die mit Blick auf weiter steigende Inzidenzen im Land zumindest bis Ostern bestehen bleiben dürften, wenn sie nicht gar verschärft werden.

Thomas Hupka kritisiert: „Urlaub in Deutschland ist nicht möglich. Dafür können wir dann nach Mallorca fahren. Macht ja auch Sinn.“ Woraufhin Jens Hellmanzik meint: „Wenn man keinen Urlaub an der Ostsee machen darf, dann muss man ja quasi nach Mallorca fliegen.“

„Anbieter sind bestens vorbereitet“

Michael Kummer wirft mit Verweis auf funktionierende Hygienekonzepte die Frage auf, was dagegen spreche, auch hierzulande „langsam anzufangen, Ferienwohnungen und etwa Campingplätze für die autarke Versorgung zu öffnen und dann nach und nach Pensionen und Hotels. Die Übernachtungsanbieter sind bestens vorbereitet, das haben sie im vergangenen Jahr bewiesen.“

Petra Heintze zeigt sich wenig überrascht von der derzeitigen Entwicklung: „Es war zu erwarten, dass sich vor Mai nichts bewegt. Über Ostern schon gar nicht. Da höre ich schon die Kanzlerin und Ministerpräsidentin sagen: ,Wir müssen jetzt noch mal die Pobacken zusammenkneifen und die Kontakte so weit wie möglich beschränken. Ähnlich wie Weihnachten wird es Ostern wohl eher ruhig. Letztes Jahr haben die Hotels in MV für Einheimische am 18. Mai geöffnet. Das sehe ich für dieses Jahr ähnlich kommen. Und ab September gehen wir dann wieder für ein halbes Jahr in den Lockdown.“

„Ich fühle mich richtig verkackeiert“

Ulrike Bo ist ebenfalls sauer: „Innerhalb Deutschlands darf man nicht verreisen, dafür fliegen alle nach Mallorca. Ja und nun? Soll ich auch fliegen? Was will man damit bezwecken? Spaniens Tourismusbranche retten, die Fluggesellschaften retten? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins. Ich fühle mich richtig verkackeiert. Und nein. Ich fliege nicht nach Spanien, weil ich darauf kein Bock habe, in einem Hotel zu sein oder in einem engen Flieger, wo doch die dritte Welle im Anmarsch ist. Aber innerhalb Deutschlands darf ich nicht mal in eine Ferienwohnung fahren. Das ist doch einfach nur falsch.“

Christine Weise glaubt: „Na da wird der Ostseestrand ja wieder herrlich leer sein, wenn ich meine Kernfamilie besuche, so wie letztes Jahr im Mai.“ Gina Teiman mahnt „kreatives Denken“ an. „Jeder, der hier Urlaub machen möchte, könnte einen Schnelltest machen oder mit negativem Test einreisen, und dann gibt es eben Stichproben. So wäre den Urlaubswilligen und der Tourismusbranche geholfen.“

OZ-Leser verstehen Verordnung nicht

Gerald Reinhold versteht die Verordnungen nicht. „Zurzeit besteht ein Einreiseverbot für Mecklenburg-Vorpommern. Wittstocker, die nach Parchim zum Supermarkt fahren, bekommen eine Ordnungsstrafe zugeschickt. Ich kenne viele Berliner, die in Normalzeiten dann auch nicht mehr nach Warnemünde, Rügen oder Usedom fahren wollen. Andererseits dürfen aber immer alle Einwohner MVs privat nach Berlin und Brandenburg, das sieht man täglich in Berlin.“

Markus Faber gibt zu bedenken: „Wer unbedingt jetzt nach Mallorca fliegen will, der sollte mal darüber nachdenken, welche Folgen es für das Infektionsgeschehen haben kann. Unsere Kinder hocken natürlich gerne im Homeschooling, darüber sollte auch mal nachgedacht werden.

Sachliche Diskussion erwünscht

Ulrike Hinrichs-Bonnkirch würde es begrüßen, „wenn man endlich sachlich diskutieren könnte. Nach Mallorca zu fliegen ist von der spanischen Regierung gestattet worden. Es steht nicht geschrieben, jeder Deutsche müsse zwingend dorthin fliegen. Wenn man die aktuellen Entwicklungen anschaut, das Desaster mit Impfstoffen und Zulassungen, mit dem katastrophalen Krisenmanagement der Bundesregierung, dann gibt es in Deutschland logischerweise derzeit keine andere Möglichkeit, um die Infektionen nicht noch weiter zu verbreiten. Und wenn das so wäre (weiter steigende Infektionszahlen), könnte man den kompletten Sommerurlaub abhacken. Jeder ist in erster Linie immer noch für sich selbst verantwortlich.“

Von Juliane Lange