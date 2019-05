Rostock

Manfred Weber, Spitzenkandidat der Konservativen für die Europawahl, hat seine ablehnende Haltung gegenüber der Gaspipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland bekräftigt. „Wir müssen die Sorgen der baltischen Staaten, Polens, Dänemarks und unserer anderen Nachbarn berücksichtigen.“

Für Energie-Binnenmarkt

Im Politischen Salon der OSTSEE-ZEITUNG sprach er sich am Mittwoch für einen EU-Binnenmarkt für Energie aus, in dem Investitionen gemeinsam geplant werden. So könnten Solaranlagen im sonnigen Griechenland gebaut und der Strom dann in die nördlichen Länder geleitet werden. Weber wiederholte allerdings nicht seine Aussage in einer polnischen Zeitung, wonach er sich als Chef der EU-Kommission für einen Stopp der Pipeline, die in Lubmin bei Greifswald anlandet, einsetzen werde.

Axel Büssem