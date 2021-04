Greifswald

Im Streit um starke Abweichungen der Inzidenzwerte im Landkreis-Vorpommern-Greifswald hat sich jetzt der Landrat und CDU-Landesvorsitzende Michael Sack geäußert. Er wies die von den Grünen erhobenen Vorwürfe eines systematischen Meldeverzugs bei den Inzidenzzahlen als „absurd und haltlos“ zurück.

„Die öffentlich geäußerten Vorwürfe sind von ehrabschneidender Qualität und beinhalten Elemente der üblen Nachrede“, sagte Sack der OSTSEE-ZEITUNG. Wem, so der CDU-Spitzenkandidat für die anstehende Landtagswahl weiter, sollte es nützen, vorsätzlich falsche Zahlen in Umlauf zu bringen und so in der Krise das Vertrauen der Bevölkerung zu verspielen. 

Abweichungen unabhängig voneinander festgestellt

Ein Wissenschaftlerteam aus Greifswald und Rostock, dem auch der Grünen-Kreisvorsitzende Hannes Damm angehört, das auf Datenanalyse spezialisierte IT-Unternehmen Systeon aus Rostock und das Corona-Online-Portal Risklayer hatten unabhängig voneinander für Vorpommern-Greifswald seit Mitte Februar deutliche Abweichungen in der tagesaktuellen Sieben-Tage-Inzidenz und dem Inzidenzwert mit den nachgemeldeten Fällen ausgemacht.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Grünen werfen der Kreisverwaltung unter Landrat Sack vor, Zahlen systematisch verzögert zu melden, um damit Öffnungen in eine sich zuspitzende Infektionslage zu ermöglichen. Damit werde die Gesundheit vieler Menschen gefährdet. Der Kreis hatte zuletzt Werte um den Inzidenzwert von 100 ausgewiesen. Mit den nachgemeldeten Fällen habe der Wert aber bei 200 gelegen, so der Vorwurf.

Sack: „Sehe der Prüfung mit großer Gelassenheit entgegen“

Inzwischen hat Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) eine fachliche Prüfung angekündigt. Sack sagte, er sehe der Prüfung mit großer Gelassenheit entgegen. „Die Prüfung durch das Ministerium sehe ich als Chance, unsere Arbeit fachaufsichtlich betrachten zu lassen.“ Zudem kündigte er die Prüfung rechtlicher Schritte gegen die Grünen an.

Der Landkreis führt die Abweichungen auf die verschiedenen Software-Systeme Sormas und Survnet zurück, die für die Erhebung der Fälle genutzt werden. Ein weiterer Grund für die Höhe der Abweichung sei der Messzeitpunkt, so Sack. Die tägliche Meldung an das Lagus erfolge um 15 Uhr. Die danach bearbeiteten Fälle gingen erst am nächsten Tag in die Meldung ein. Zuvor hatte der Kreis Abweichungen mit einem seit dem Jahreswechsel geltenden aufwendigeren Meldeverfahren begründet. Dieses Meldeverfahren gilt allerdings für alle Landkreise.

Grüne: Meldeverzug führt zu falschen Inzidenzwerten

Nach Auffassung der Grünen können diese Argumente die hohen Diskrepanzen nicht erklären, die es landesweit so nur in Vorpommern-Greifswald geben soll. Viele Fälle würden seit Mitte Februar um drei bis teilweise sieben Tage nach Bekanntwerden der Infektion gemeldet, so Damm. Mit dieser systematischen Meldeverzögerung würden diese Infektionsfälle nur teilweise oder gar nicht in die für Öffnungen so bedeutende Sieben-Tage-Inzidenz eingehen.

Die Grünen sehen darin einen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz. „Viele Menschen wurden in Gefahr gebracht, weil sie in Einrichtungen gegangen sind, die offen waren, obwohl sie eigentlich geschlossen sein müssten“, sagte Damm. Zudem sei der Ausbreitung des Virus Vorschub geleistet worden.

Disziplinarverfahren? Innenministerium wartet Prüfung durch Fachressorts ab

Die Grünen haben das Innenministerium aufgefordert, disziplinarrechtliche Schritte gegen Sack und die zuständigen Mitarbeiter zu prüfen. Dort wartet man allerdings zunächst die fachliche Prüfung durch das Gesundheitsministerium ab. „Das Innenministerium wäre als Rechtsaufsicht erst dann gefordert, wenn die Fachressorts einen Rechtsverstoß gegen ihre Vorschriften feststellen sollten“, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums.

Inzwischen erhöht sich im Kreis der politische Druck auf den Landrat. Nach den Grünen verlangt nun auch die SPD-Kreistagsfraktion bei der Kreisverwaltung Akteneinsicht zur Kontaktnachverfolgung und zu den verzögerten Meldungen von Corona-Fällen.

Von Martina Rathke