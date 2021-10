Groß Stove

Leben ohne Trinkwasser, mitten in Deutschland, mitten in MV. Das droht nun Frank Schröder aus Groß Stove bei Rostock. Der 58-Jährige besitzt seit 25 Jahren keinen eigenen Trinkwasseranschluss, bezieht das Wasser über seine Nachbarin. Doch die hat ihm nun den Vertrag gekündigt.

„Zum 22. Oktober will sie mir den Hahn abdrehen“, sagt Schröder. All die Jahre hatte er sich mit seinen immer wieder wechselnden Nachbarn darauf geeinigt, deren Leitung anzuzapfen. „In meiner Küche habe ich einen Zwischenzähler eingebaut, zahle meinen Anteil direkt an die Eigentümer nebenan“, erzählt der Mann. Darüber gebe es ordnungsgemäße Rechnungen. Aber wie kann es überhaupt sein, dass sein Haus nicht an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen ist?

Kein Keller, keine Wasseruhr – so ging es los

1994 kaufte Schröder das kleine Reihenhaus in Groß Stove, zuvor hatte er dort zur Miete gewohnt: „Die Häuser gehörten alle zum Gut, es gab eine zentrale Wasserversorgung.“ Mit der Privatisierung war damit Schluss und jeder Eigentümer musste sich selbst um einen Wasseranschluss kümmern. „In den drei anreihenden Häusern wurden in den Kellern Wasseruhren eingebaut. Bei mir ginge das nicht, weil ich keinen Keller habe, wurde mir damals gesagt – allerdings auch erst als ich da persönlich aufgeschlagen bin“, erinnert er sich.

Dr. Bettina Kalnins, Pressesprecherin Nordwasser GmbH Quelle: Bernd Hagedorn

Zuständig ist damals wie heute der Warnow-Wasser- und Abwasserverband (WWAV) als Träger der öffentlichen Wasserversorgung für Rostock und das Umland. Im Auftrag des Verbandes betreibt Nordwasser die Anlagen und Netze zur Wasserversorgung. „Was damals vonstatten gegangen ist, können wir nicht beurteilen“, sagt Bettina Kalnins, Sprecherin von Nordwasser. Denn das Unternehmen wurde erst 2015 gegründet. Was sie aber sagen kann: „Gemäß der Wasserversorgungssatzung soll jedes Grundstück einen eigenen, unmittelbaren Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage haben.“ Es sei ihr unerklärlich, warum der Mann bereits so lange ohne lebt.

Dritter Anlauf scheitert an Angebot

Frank Schröder blättert in seinen zahlreichen Unterlagen. Jeglichen Schriftverkehr, Rechnungen und persönliche Notizen hat er seit 1994 sorgfältig aufbewahrt: „Ich habe mehrere Anläufe gewagt, endlich einen Trinkwasseranschluss zu bekommen. Unter anderem 1997. Da bekam ich dieselbe Antwort wie bereits drei Jahre zuvor.“

2002 dann der nächste Versuch: Die Abwasserleitung im Dorf wurde erneuert, der Graben war offen. „Also habe ich darum gebeten, in diesem Zuge doch auch meine Trinkwasserleitung anzuschließen“, erzählt Schröder. Daraufhin habe er einen Kostenvoranschlag von 1500 Euro bekommen. „Ich habe ein Gegenangebot von 1000 Euro gemacht. Das wurde abgelehnt“, schildert er die damalige Situation. Damit war der dritte Anlauf gescheitert.

Eigene Trinkwasserleitung verlegt

Was den 58-Jährigen am meisten ärgert: „Ich habe damals extra eine eigene Trinkwasserleitung von meinem Grundstück nach vorne zur Straße verlegt – auf eigene Kosten.“ Er nahm an, irgendwann werde sie an die Hauptwasserleitung angeschlossen. „Ich habe denen doch schon so viel Arbeit abgenommen. Mehr geht nicht“, sagt er entrüstet. Vier Meter seien es, die aufgebuddelt werden müssten, um ein Rohr zu seiner Leitung zu verlegen.

Frank Schröder aus Groß Stove hat bereits vor Jahren eine eigene Trinkwasserleitung verlegt. Nun möchte er, dass sie endlich an die Hauptwasserleitung angeschlossen wird, die im Gehweg vor seinem Haus verläuft. Von dort bis zu seinem Gulli seien es nur drei Meter. Quelle: Maria Lentz

Kalnins kann darüber nur den Kopf schütteln: „Das öffentliche Trinkwassernetz wird nur an fachmännisch verlegte Leitungen angeschlossen. Was anderes dürfen wir gar nicht, allein aus hygienischen Gründen.“

Vorwurf: „Nordwasser hat meinen Nachbarn bezahlt“

Schröder empört sich indes: „Denen ist ja erst 2020 aufgefallen, dass ich gar kein Kunde bei ihnen bin.“ Zu diesem Zeitpunkt stand eine Sanierung der Trinkwasserleitungen in Groß Stove an. „Die Grundstücke sollten entflechtet werden, hieß es in einem Schreiben. Jeder sollte seinen eigenen Kontrollschacht vor dem Haus bekommen.“ Doch das ging wohl nicht, denn bis heute verlaufe die Wasserleitung über das äußerste Grundstück zu den anschließenden Häusern. „Und das obwohl es keine Überleitungsrechte gibt, das ist alles nur geduldet“, meint der Mann.

Deswegen sei der Eigentümer besagten Hauses nun auch von Nordwasser dafür bezahlt worden, dass die Leitung erneut über sein Grundstück verlegt wurde. Das habe der Nachbar Schröder eigens erzählt. Auch hierzu bezieht die Sprecherin auf Anfrage der OZ Stellung: „Wir zahlen niemandem Geld dafür, um eine Leitung verlegen zu dürfen.“

Unverständnis für Kosten

Trotz allen Ärgers: Vor gut einem Jahr stellte Schröder einen Antrag als Neukunde bei Nordwasser. Ein Kostenvoranschlag von 2700 Euro für den Schacht und die Rohrverlegung flatterten daraufhin in sein Haus. Das sehe er nicht ein: „Meine Nachbarn haben für die Neuverlegung ja auch nichts zahlen müssen.“

Kalnins bestätigt das: „Die Sanierung war aus Sicht der Eigentümer nicht zwingend notwendig, es war eine Entscheidung seitens Nordwasser. Das legen wir ihnen nicht zur Last.“ Als Neukunde habe Herr Schröder jedoch die Kosten für die Arbeiten auf seinem Grundstück laut gültiger Gebührensatzung zu tragen.

Keine Vertragsunterzeichnung, kein Wasser

Im April diesen Jahres schrieb Schröder erneut einen Brief an den WWAV. Auf vier Seiten schilderte er den jahrelangen Sachverhalt. Im Sommer kam es zu einer Begehung auf seinem Grundstück. „Gemeinsam mit Herrn Schröder haben unsere Anschlussbearbeiter in mehreren Gesprächen sowie Vor-Ort-Terminen die Anschlussmöglichkeiten besprochen. Das Angebot hat er bis heute leider nicht angenommen“, berichtet Kalnins. Schröders Grund: „Der Vorschlag ist, dass sie offiziell von der Leitung der Nachbarin ein Rohr zu mir herüber verlegen. Aber das will ich nicht. Ich will die Entflechtung.“

Seit Juli ist die Trinkwasserleitung im Dorf fertig saniert. Seit Juli hat Frank Schröder nichts mehr von Nordwasser oder dem WWAV gehört. „Dafür wurde mir zuletzt gesagt, dass ich eben trocken gelegt werde, wenn ich ihren Vorschlag nicht annehme“, erzählt er. Und das steht nun kurz bevor. „Wie es nach dem 22. Oktober weitergeht, weiß ich nicht. Aber nötigen lasse ich mich jedenfalls nicht.“

