Ludwigslust

Erst angesprochen und dann an Arme und Schultern gegriffen: Am Montagabend hat ein Betrunkener am Schloss in Ludwigslust ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) zwei Frauen belästigt. Der 31-Jährige habe sich zunächst einer 20-Jährigen und dann einer 18-Jährigen genähert. Nachdem beide ihn abgewiesen hatten, verschwand der Mann.

Beschuldigter stellte selbst Anzeige

Die 20-Jährige konnte den Mann bei der Anzeigenaufnahme namentlich benennen. Der Mann meldete sich dann in derselben Nacht noch mehr oder weniger freiwillig im Polizeirevier, weil er sich bei Streitigkeiten verletzt hatte und Anzeige erstatten wollte. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um den 31-Jährigen, der die beiden Frauen belästigt haben soll.

31-Jähriger hatte 0,49 Promille intus

Im Krankenhaus in Ludwigslust ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,43 Promille. Eine Anzeige wegen Körperverletzung wurde aufgenommen. Zu den Tatvorwürfen befragt, stritt er ab, die Frauen angesprochen zu haben. Die Ermittlungen der Polizei dauern weiter an.

OZ