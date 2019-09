Crivitz

In Crivitz hat ein Mann am Donnerstagabend zwei offenbar ausgesetzte Katzen-Babys entdeckt. Die wenigen Wochen alten Tiere fand der Mann auf der Landesstraße 09 am Ortsausgang in Höhe der Rettungswache.

Der Sternberger Tierschutzverein wurde eingeschaltet, der die Kätzchen in Obhut nahm. Wer die beiden Katzen dort ausgesetzt hat, ist noch unklar. Die Polizei in Sternberg nahm eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz auf.

Erst vor wenigen Wochen hatte eine Autofahrerin nur wenige Kilometer entfernt bei Venzkow (Landkreis Ludwigtslust-Parchim) vier Kleinkatzen auf der Straße entdeckt. Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (03847) 43270 entgegen.

Weitere Polizeimeldungen:

Fünf-Meter-Flug: Frau fährt in Steffenshagen auf Rampe und hebt ab

Brutales Tötungsdelikt: Güstrower Seniorin im eigenen Haus erschlagen

Geiselnahme im Landratsamt Wismar: SEK rettet Baby nach fünf Stunden

Von OZ