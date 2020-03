Schwerin

Am Donnerstagnachmittag wurde die Polizei zu einem Einsatz in der Zulassungsstelle am Heinrich-Hertz-Ring 2 in Schwerin gerufen. Eine Mitarbeiterin rief die Beamten, weil ein 39-jähriger Mann mit einer Pistole in einem der Büros erschien.

Polizisten des Polizeihauptreviers Schwerin betraten das Gebäude im Schweriner Süden unter höchster Eigensicherung und Vorsicht. Ca. 30 Personen waren da im Warteraum der Zulassungsstelle. Der Waffenbesitzer konnte schließlich friedlich gestellt und zur Sache werden. Die Überprüfung ergab, dass er dazu berechtigt war, die Waffe zu tragen. Es handelte sich um eine Schreckschusspistole. Der Mann musste mit den Polizisten ein Sensibilisierungsgespräch zur Wirkung einer offen getragenen Waffe führen.

Die drei betroffenen Mitarbeiterinnen der Zulassungsstelle wurden zunächst von den Beamten vor Ort betreut. Eine psychosoziale Nachsorge wird es am Folgetag geben. Die Zulassungsstelle wurde aufgrund der Vorkommnisse auf Anweisung der Leiterin frühzeitig geschlossen.

