Er soll eine Frau misshandelt und sie dann in Brand gesetzt haben: Wegen versuchten Mordes muss sich ein Mann ab Dienstag (10.00 Uhr) vor dem Landgericht Neubrandenburg verantworten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der 56-jährige Polizist sich im Oktober 2021 in einer Wohnung in Neubrandenburg mit der 33-jährigen Frau um die Vaterschaft für ein Baby gestritten haben.

Dabei habe er erst die 69-jährige Mutter der Frau bewusstlos geschlagen, dann die 33-Jährige bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt, sie mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und in Brand gesteckt. Anschließend sei er geflüchtet.

Nachbarn retteten den beiden Frauen und dem elf Monate alten Kleinkind in dem Mehrfamilienhaus das Leben. Der Tatverdächtige wurde von Hausbewohnern gesehen, in der Nacht darauf widerstandslos festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft. Die junge Frau schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr, überlebte den Angriff aber mit großflächigen Verbrennungen dritten Grades. Für den Prozess sind insgesamt sieben Verhandlungstage geplant, ein Urteil soll nach bisheriger Planung Anfang Mai fallen.

