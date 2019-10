Stralsund

Nach einer Auseinandersetzung mit einem anderen Mann ist am Sonnabend in Stralsund ein 41-Jähriger gestorben. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Tötung gegen einen anderen Mann (43). Die Tat ereignete sich gegen 18 Uhr am Penny-Markt im Stralsunder Heinrich-Heine-Ring.

Dem Tod ging ein Streit mit

...