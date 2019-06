Lärz

Aus drei oder vier Metern Höhe ist am Donnerstag ein Mann von einer Leiter in der Gemeinde Lärz ( Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gefallen. Der 48-Jährige war laut Polizeiinformationen gerade dabei, eine Laterne anzubringen. Dabei rutschte die von ihm genutzte Leiter weg. Bei dem Sturz verletzte er sich schwer, so dass er mit einem Rettungshubschrauber nach Neuruppin geflogen wurde.

OZ