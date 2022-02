Schwerin

Vier Tage nach Beginn des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine äußert sich Ministerpräsidentin Manuel Schwesig (SPD) umfangreich vom Krankenbett zum Thema. Dabei geht sie massiv auf Distanz zu Russland und Präsident Putin. In den sozialen Netzwerken kündigt sie an: Man werde prüfen, ob das Geld der Stiftung von Nord Stream 2 für humanitäre Zwecke eingesetzt werden kann.

„Verletzung des Völkerrechts“

Schwesig hat zuletzt für ihre bisherige Russland-Politik massive Kritik einstecken müssen. Darum soll es auch am Dienstag in einer Sondersitzung des Schweriner Landtags gehen. Da sie nach einem operativen Eingriff noch nicht wieder genesen sei, könne sie am Dienstag im Landtag nicht reden. Aus diesem Grund nehme sie vorher Stellung.

„Der russische Einmarsch in die Ukraine ist ein brutaler Angriff auf ein Nachbarland, eine klare Verletzung des Völkerrechts und durch nichts zu rechtfertigen“, schreibt Schwesig. „Der russische Präsident Wladimir Putin trägt die alleinige Verantwortung dafür.“

Weiter heißt es: „Krieg ist etwas Schreckliches. Er fordert immer unschuldige Opfer. Wir alle wünschen uns ein Leben in Frieden. Deshalb gehen meine ersten Gedanken an die Menschen in der Ukraine, die unter Krieg und Gewalt zu leiden haben. Sie haben unsere Solidarität. Wir sollten offenen Herzens sein, wenn Schutzsuchende aus der Ukraine zu uns nach Deutschland kommen. MV bereitet sich auf die Aufnahme vor.“

Schwesig stellt sich an die Seite von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Dieser habe „in den letzten Wochen alles getan, um eine diplomatische Lösung des Konfliktes zu erreichen“. Sie unterstütze den Kurs der Bundesregierung, der nun auch Waffenlieferung an die Ukraine beinhaltet.

„Angriff auf Ukraine ist eine Zeitenwende“

„Es ist klar, dass der Angriff auf die Ukraine das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland grundlegend verändert hat“, so Schwesig. Alle hofften auf ein schnelles Ende der Gewalt. Das Verhältnis zu Russland werde „aber auch danach nicht mehr dasselbe sein wie vorher“. Schwesig: „Der Angriff auf die Ukraine ist eine Zeitenwende, die Grundlegendes verändert.“

Das gelte auch für MV. Schwesig verteidigt, dass sie in der Vergangenheit stets den Dialog gesucht habe. Daher sei die aktuelle Entwicklung schmerzhaft. „Wie viele andere, die sich für eine gute Zusammenarbeit mit Russland engagiert haben, bin auch ich tief enttäuscht und entsetzt.“

Selbstkritik? Fehlanzeige

Schwesig war in den vergangenen Tagen mehrfach aufgefordert worden, ihre Russland-Haltung selbstkritisch zu hinterfragen. Es gab sogar Rücktrittsforderungen. Dazu schreibt sie: „Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass Dialog und Austausch zwischen Regionen und Menschen einen wichtigen Beitrag zu einem friedlichen Zusammenleben leisten. Aber mit dem Einmarsch in die Ukraine ist die Zusammenarbeit auf regionaler Ebene unmöglich geworden. Wir haben deshalb die Partnerschaft mit dem Leningrad Oblast ruhend gestellt.“

Auch „alle anderen Aktivitäten der Landesregierung in Richtung Russland werden eingestellt“, so Schwesig. Es werde auf absehbare Zeit keine Russlandtage in MV mehr geben. „Die Arbeit des ehrenamtlichen Beauftragten des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird ausgesetzt. Der Verein Deutsch-Russische Partnerschaft wird gebeten, sich dem anzuschließen und seine Arbeit ebenfalls ruhen zu lassen.“

Klimastiftung soll aufgelöst werden

Konsequenzen werde es auch zur Stiftung Klima- und Umweltschutz MV geben. „Ich habe den Vorstand der Stiftung gebeten, die Arbeit der Stiftung ruhen zu lassen und im Rahmen der engen rechtlichen Möglichkeiten eine Auflösung der Stiftung auf den Weg zu bringen“, so Schwesig.

Es werde zudem geprüft, „ob es rechtlich möglich ist, die von Nord Stream zur Verfügung gestellten Stiftungsgelder für humanitäre Zwecke einzusetzen“, so Schwesig. Die MV-CDU hatte gefordert, die 20 Millionen Euro an die Ukraine zu spenden.

Zum Umgang mit Russland fällt Schwesig in eine Rechtfertigungshaltung. Den Vorwurf, in der MV-Regierung seien „Putin-Freunde“ oder „Putin-Versteher“, weist sie als „Unsinn“ zu rück. Schwesig: „Ich will sehr deutlich sagen: Das ist Unsinn. Ich habe niemals ein Gespräch mit Präsident Putin geführt oder sein Vorgehen gegen die Ukraine unterstützt.“

Von Frank Pubantz