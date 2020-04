Die Corona-Pandemie lähmt das Leben in Rostock – nur nicht in der Südstadt-Klinik: Denn auf den Geburtsstationen dort gibt es auch in diesen Zeiten richtig viel zu tun. „Den Babys ist das Virus egal“, sagt die Oberärztin und berichtet von steigenden Geburtenzahlen und Momenten puren Glücks mitten in der Krise.