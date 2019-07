Schwerin

Manuela Schwesig hat laut einer Umfrage massiv an Rückhalt in der Bevölkerung Mecklenburg-Vorpommerns verloren. Die SPD-Politikerin ist im Vergleich zum Vorjahr sogar die größte Verliererin des RTL/n-tv-Trendbarometers, heißt es in den am Montag veröffentlichten Befragungsergebnissen des Instituts Forsa.

Vor einem Jahr waren noch 53 Prozent ihrer Landsleute mit ihrer Arbeit zufrieden – jetzt sind es nur noch 43 Prozent, ein Minus von 10 Prozentpunkten. Im aktuellen Beliebtheits-Ranking aller Ministerpräsidenten belegt sie damit Platz 11.

Den größten Sprung nach oben schafft Markus Söder. Der bayerische Ministerpräsident konnte gegenüber dem Sommer 2018 um 18 Prozentpunkte zulegen, von 31 auf 49 Prozent.

Die Experten hatten für die repräsentativen Umfrage rund 8000 Menschen in Deutschland befragt. Pro Bundesland hätten knapp 500 Wahlberechtigte teilgenommen. Nur Bremen ist nicht dabei. Der beliebteste Ministerpräsident ist demnach Winfried Kretschmann (Grüne) in Baden-Württemberg, am unzufriedensten sind die Berliner mit dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller ( SPD).

