Kritik an Russland-Politik - Schwesig schweigt in Stralsund zu Rücktrittsforderungen – und hält an Auflösung der Klimastiftung MV fest

In Stralsund lächelt Manuela Schwesig Kritik an ihrer Politik weg. Sie ist weiter davon überzeugt, dass die Auflösung der umstrittenen Klimastiftung MV mit Hilfe des Landtags gelingen wird, sagte die Ministerpräsidentin am Rande der „Windflüchter“-Gala.