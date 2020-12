Manuela Schwesig über ihre härtesten Entscheidungen im Corona-Jahr

Schwerin

Manuela Schwesig (46) trägt eine FFP2-Maske zum Gespräch. Sicherheit geht vor. Vor dem Jahreswechsel sind ihre Termine immer noch dicht getaktet. Schwesig sitzt im Kabinettssaal der Staatskanzlei und versprüht Energie: dort, wo sie mit Ministern das Regierungshandeln abstimmt. Während der Corona-Krise in schwindelerregendem Tempo.

Licht und Schatten habe das Jahr 2020 für sie gebracht, sagt Schwesig. Einerseits: „Die Corona-Krise überlagert alles.“ Andererseits habe sie in diesem Jahr auch den Brustkrebs besiegt. „Das war für mich ein Glücksgefühl.“

Krebsdiagnose: „Ein totaler Schock“

Der Reihe nach. Gezeichnet nimmt Schwesig zu Jahresbeginn Termine wahr. Ihre langen blonden Haare sind verschwunden, ihre Gesichtszüge härter. Die Diagnose im Spätsommer 2019 sei für sie „ein totaler Schock“ gewesen. Detailliert schildert sie den Tag, an dem sie per Straßenbahn in eine Schweriner Klinik fuhr. „Man hat das Gefühl, alles um einen herum bleibt stehen.“ Schnell habe sie gelernt: „Krebs ist nicht gleich Krebs.“ Ihre Prognose sei gut gewesen. Der Plan: ab und an Pausen zur Erholung; quasi Regieren auf Sparflamme. Doch dann kam Corona – und alles war anders. Ihr Vorsatz - keine Nachtverhandlungen, immer vor Mitternacht schlafen gehen – sei nicht einzuhalten gewesen.

Ihre Familie habe ihr über das Jahr viel Kraft gegeben. Mann Stefan, Sohn Julian (13) und Tochter Julia (4). Den Schlaf habe sie sich am Wochenende geholt. „Ich liebe es, sonntags mit meiner Tochter einen schönen langen Mittagsschlaf zu machen.“ Daher sei ihr der Sonntag „heilig“.

Linsensuppe und Glücksstein: Viel Zuspruch aus Bevölkerung

Harte Entscheidungen habe sie ab dem Frühjahr treffen müssen. Schulen, Kitas, Geschäfte, Gastronomie geschlossen. Am schwersten sei es ihr das Besuchsverbot in Pflegeheimen und Krankenhäusern gefallen, da sie doch selbst erfahren habe, „wie wichtig es ist, dass jemand die Hand hält“. Schließungen seien „gegen meine DNA“.

Sie sei sehr dankbar für den Zuspruch der Menschen während ihrer Krankheit. Tausende Mails und Blumen – dies habe sie „als Kraftquell empfunden“. Einmal sei sie in die Stadt Mittagessen gegangen. „Dann habe ich von der Verkäuferin nicht nur meine Linsensuppe bekommen, sondern auch einen Glücksstein.“ Sie wünsche sich, jede und jeder Erkrankte bekäme solche Aufmerksamkeit.

Im Mai dann tritt sie plötzlich vor die Medien. Rücktritt? Nein, Genesung! Sie habe den Brustkrebs besiegt, erklärt Schwesig. Sie wirkt wie erneuert, voller Energie, trägt eine freche Kurzhaarfrisur. Bis heute. Eine „schöne Nebenerscheinung einer schwierigen Zeit“ sei der neue Look. „Superpraktisch. Das bleibt so“, sagt sie und lacht.

Manuela Schwesig: Entscheidungen „gegen meine DNA“. Quelle: Frank Söllner

Politisch folgen die nächsten Brocken. Das Corona-Virus kehrt zurück. Kinder zuerst, lautet Schwesigs Devise. Kitas und Schulen müssten unbedingt offen bleiben. Bis kurz vor Weihnachten klappt das auch. Bei Gastronomie und Hotellerie nicht. Erst Teil-, dann harter Lockdown. „Auf einmal muss man Dinge machen, die gegen das sind, wofür man politisch steht“, resümiert die 46-Jährige nachdenklich.

Von „zwei Welten“ berichtet Manuela Schwesig über das Jahr 2020. Auf der einen Seite das harte Politikgeschäft, das sie in MV klar dominierte. Daneben die Familie. „Zu Hause habe ich es am liebsten ruhig und harmonisch.“ Dann lese sie gern ihrer Tochter etwas vor. Über Weihnachten „Rabe Socke“. Meistens schlafe sie dann mit ein.

Jahreswechsel nur in Familie – mit Hiddensee-Ersatz

Doch Corona macht auch den Schwesigs einen Strich durchs Leben. Weihnachten gab es nur in der Klein-Familie. Der traditionelle Urlaub zum Jahreswechsel auf Hiddensee müsse ausfallen. Als Trostpflaster gebe es ein Würfelspiel. „Wir werden zusammen kochen, und dann wird das Hiddensee-Spiel gespielt.“

Auch ihre Kinder hätten von der Pandemie die Nase voll, sagt Schwesig. „Wenn meine Tochter nicht in die Kita kann, ist sie auch traurig. Sie fragt immer: Wann ist Corona vorbei? Sie vermisst ihre Spielfreunde.“ Das werde noch dauern, sage sie dann. Viele Optionen, Kinder abzulenken, gebe es nicht. Bei Schwesigs waren das oft Kinoabende: „Da gibt es Pizza, wir setzen uns alle aufs Sofa, und dann wird ein Familienfilm geguckt.“

Zuversicht für 2021 – weil es jetzt einen Impfstoff gibt

Wann ist Corona vorbei? Manuela Schwesig wird wieder ernst. „Ich bin zuversichtlich, was 2021 angeht“, sagt sie. Der Impfstoff werde aus der Pandemie helfen – Schritt für Schritt. „Diese Zeit wird noch sehr anstrengend.“ Vieles werde wieder so sein wie zuvor. Anderes nicht. Die Schule etwa sei dann viel digitaler. „Mein Sohn sagt zu mir: Wir grooven uns da schon ein, Mama.“

Der Tourismus in MV werde wieder hochfahren. Daran glaube sie fest. „Die Menschen werden Sehnsucht haben, zu reisen. Sie wissen: Hier bei uns ist es sicher und schön.“

Persönlich freue sie sich 2021 auf mehr Zeit mit Familie und Freunden. 2020 sei dies fast nie gegangen. Was sie sehr geschmerzt habe: „Ich konnte meinen Bruder zu Weihnachten nicht treffen. Wir haben ein sehr enges Verhältnis.“

Oft in Talkshows – verbissen mit Boxer-Musik beim Joggen

2021 sind auch Landtagswahlen. Umfragen sehen Schwesig klar vorn. Auch weit vor ihrer Partei, der SPD. Dies sei „Motivation, mich weiter gut ums Land zu kümmern“.

Gern und viel sitzt sie in TV-Talkshows. Achtmal in 2020, Platz vier unter den SPD-Promis. Sie spricht vor allem über Corona. Dort könne man Themen „viel besser erklären“, so Schwesig. Für ihre Fitness wolle sie weiter joggen. Mit Kopfhörern geht’s dann durch die Schweriner Innenstadt. Top-100-Hits, verrät Schwesig. Zum Endspurt dann „Eye of the Tiger“ von Survivor. Ein Hammer-Song aus den Filmen um den Boxer Rocky Balboa, ein Steh-auf-Männchen. „Ich habe die Rocky-Filme sehr gerne gesehen“, so Schwesig.

Politische Konkurrenz mag dieses Bild als Drohung verstehen. Vor Kurzem hat Schwesig angekündigt, noch in politischer Verantwortung sein zu wollen, wenn das Land seine Corona-Schulden aus 2020 beglichen haben will. Das wäre in 24 Jahren.

Von Frank Pubantz