Schwerin

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat Corona-Leugner erneut mit drastischen Worten kritisiert. In einem Brief an Parteimitglieder warf sie Medienberichten zufolge den Kritikern teils faschistische Methoden vor. „Es gibt eine sich radikalisierende Gruppe, die dem Staat faschistisches Handeln unterstellt, aber sich selbst solcher Methoden bedient“, heißt es darin.

Sogenannte Corona-Leugner würden sich jeglicher sachlichen Diskussion entziehen und stattdessen Bedrohung und Gewalt nutzen, um ihre Forderungen durchzusetzen, so Schwesig weiter. Vor drei Wochen hatte sich Schwesig bereits ähnlich geäußert.

AfD spricht von Diffamierung

Anfang Dezember hatte die Polizei einen Protestzug mit rund 400 Teilnehmern gestoppt, der auf dem Weg zu Schwesigs Privatwohnung war. So konnte möglicherweise ein bedrohlicher Aufzug wie vor dem Privathaus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) verhindert werden.

Der AfD-Landesvorsitzende in MV, Leif-Erik Holm, wies Schwesigs Vorwürfe zurück: „Da bleibt einem der Mund offenstehen. Das sind ziemlich realitätsferne und totalitäre Denkmuster, die zunehmend an DDR-Zeiten erinnern. Damals wurden unerwünschte Demonstranten als Staatsfeinde diffamiert, heute werden sie in die Nähe der Nationalsozialisten gerückt.“

Gutes Recht

Schwesig wisse genau, dass Fanatiker eine sehr kleine Minderheit unter den Demonstranten seien, so Holm. „Mittlerweile gehen Tausende friedliche und rechtstreue Menschen auf die Straße, denen Maßnahmen wie eine Impfpflicht deutlich zu weit gehen. Und das ist ihr gutes Recht.“

Von Axel Büssem