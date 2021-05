Manuela Schwesig will MV weiter aus dem Corona-Lockdown bringen: Am Freitag, 28. Mai, sollen Hotels und Pensionen im Nordosten wieder öffnen dürfen, Museen und Galerien wenige Tage später. Die Ministerpräsidentin macht dafür die sinkende Corona-Inzidenz und das höhere Impftempo verantwortlich. So sehen die Pläne im Detail aus.