Ückeritz

Die Sonne glitzert auf dem Achterwasser. Ein leichter Wind weht durch den Ückeritzer Hafen. Margot Käßmann kommt mit dem Fahrrad. Rote Bluse, Jeansrock, leicht gebräunt. Die Ex-Bischöfin genießt es, auf Usedom zu sein. Ein Gespräch über das leichte Leben und schwere politische Themen beginnt.

OZ: Usedom ist inzwischen Ihre zweite Heimat. Wie sind Sie eigentlich auf die Insel aufmerksam geworden?

Käßmann: Als ich 2010 als Bischöfin und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland zurückgetreten bin, habe ich zunächst eine Wohnung in Berlin gefunden. Schließlich saß ich Weihnachten dort mit meinen vier Töchtern – es war nicht genug Platz! Da habe ich gedacht, wir brauchen ein Haus für die Familie. Weil meine Mutter aus Hinterpommern kam, dachte ich an Vorpommern. Dann habe ich schnöde bei Immoscout gesucht, sah das Haus in Ückeritz und war begeistert.

Als Sie das Haus erblickten, kam da sofort der Entschluss: Ich kaufe es?

Erst waren da schon Bauchschmerzen: ein Haus kaufen? Als Frau, alleinstehend, mit 50? Ich bin dann mit einer meiner Töchter und ihrem Mann hingefahren. Wir waren erst am Strand in Ückeritz, dann am Achterwasser und haben uns in Ort und Insel verliebt. Danach hatten wir die Besichtigung im Haus. Wenige Tage später teilte der Besitzer mir mit: Sie müssen sich sich entscheiden, es gibt noch andere Interessenten. Da habe ich spontan ja gesagt.

Waren Sie vor dem Hauskauf schon mal hier, kannten Sie Usedom?

Ja, ich hatte einmal Urlaub gemacht in Trassenheide. Die Region hat mir sofort gefallen. Weite, Meer, das alles hat mich an die Erzählungen von meiner Mutter und meiner Großmutter aus der Kindheit in Hinterpommern erinnert. Ich habe mich gleich heimisch gefühlt, sicher weil die Ostsee in meiner Familie immer eine große Rolle gespielt hat.

Sie sind jetzt gut acht Jahre auf der Insel. Was lieben Sie an Usedom?

Zum einen ist es dieser lange Sandstrand. Da ist diese Weite und Stille. Und die Menschen sind wunderbar zurückhaltend. Wie meine Nachbarn: Sie sind ruhig, aber sehr herzlich und zuverlässig. Das entspricht sehr stark meinem Lebensgefühl.

Inzwischen haben Sie Berlin aufgegeben und auch eine Wohnung in Hannover bezogen. Sie pendeln nun zwischen Niedersachsen und MV. Wie oft schaffen sie es nach Usedom?

Ich bin jeden Monat auf der Insel. Und im Sommer dieses Jahr sogar sieben Wochen am Stück, alle Kinder und Enkel werden kommen. So ist es genau das Familienhaus, das ich mir gewünscht habe. Inzwischen bin ich so sechs Monate pro Jahr auf Usedom. Ich überlege auch, ob ich meinen Erstwohnsitz von Hannover hierher verlege.

Könnten Sie sich vorstellen, auf Usedom auch gesellschaftlich oder politisch aktiv zu werden?

Also parteipolitisch halte ich mich wirklich zurück. Aber mich für irgendetwas vor Ort gesellschaftlich zu engagieren, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich engagiere mich jetzt ja bei der Stiftung Weltbevölkerung, für die war ich gerade in Uganda, dann bin ich Botschafterin für „ terres des hommes“, ein Kinderhilfswerk, für das ich Projekte in Deutschland besuche und im Herbst nach Indien reise. Dazu bin ich Herausgeberin der sozialen Straßenzeitung „Asphalt“ in Niedersachsen. Also ich mache gern viel Soziales, denn ich finde, dass Menschen, die so viel Glück im Leben haben wie ich, sich auch für die Zivilgesellschaft engagieren müssen.

Hätten Sie noch mal Lust auf ein öffentliches Amt?

Nein!

Es gab ja in der SPD 2016 die Idee, dass Sie Bundespräsidenten und damit Nachfolgerin von Joachim Gauck werden könnten.

Ja, aber das würde ich nicht wollen.

Haben Sie denn damals überlegt das zu machen?

Das ist natürlich eine große Ehre, wenn dein Name genannt wird, der damalige SPD-Chef Sigmar Gabriel brachte mich ja ins Gespräch. Und ich finde das auch ein großartiges Amt, aber ich bin nicht diplomatisch genug. Ich bin keine Diplomatin! Ich könnte mich nicht so zügeln. Ich war zum Beispiel neulich beim armenischen Botschafter, und dann sagte er mir, es war noch nie ein Bundespräsident in Armenien. Und ich frage: warum denn nicht? Und dann sagt er, das würde diplomatisch nicht gehen. Damit würde ich gar nicht klarkommen. Wenn ich Armenien besuchen möchte, und das geht dann nicht…

Offiziell sind Sie seit vergangenem Jahr im Ruhestand, sind aus dem Dienst der Kirche verabschiedet worden. Aber haben die Termine jetzt vielleicht sogar noch zugenommen?

Ja, ich muss schon aufpassen, denn es gibt so viele Anfragen, was ja auch schön ist. Und ich möchte die Leute auch nicht enttäuschen, aber mir auch meine Freiräume erhalten. Mein Engagement für Frieden, Gerechtigkeit und gegen Kinderarmut liegt mir auch so am Herzen, dass ich immer da bin, wenn ein wichtiger Termin ansteht.

Sie haben vier Töchter und sechs Enkel. Schaffen Sie das Familienleben mit all diesen vielen Terminen zu verbinden? Oder ist es so, dass Sie Ihre Familie immer noch weniger sehen können, als Sie möchten?

Wir schaffen es, sehr viel Zeit miteinander zu verbringen. Das ist schon toll. Meine Töchter liefern die Kinder ja sehr gern bei Omi ab (lacht). Aber ich sage auch ganz ehrlich: 2, 3 oder 4 Stunden sind schön, aber das Gute am Großmutter sein ist - dann werden sie auch wieder abgeholt. Die Zeit für die Familie war auch ein Grund, jetzt schon mit 60 in Ruhestand zu gehen. Ich musste ja auch ausrechnen, was heißt das finanziell. Es gab Abschlag von der Rente. Das konnte ich aber gut ausgleichen, ich habe ein gutes Auskommen, muss niemanden mehr versorgen. Da fühle ich mich sehr privilegiert.

Als Botschafterin des 500. Reformations-Jubiläums waren Sie von 2012 bis 2018 zuletzt stark eingespannt.

Ich war enorm viel unterwegs, bin um die ganze Welt geflogen. Aber das war toll. Ich hatte keine Sitzungen, sondern war überall eingeladen, habe Menschen gesprochen, die sich gefreut haben, wenn ich kam – in Bangladesch, Nicaragua, Tansania... Die sechs Jahre als Reformationsbotschafterin, habe ich sehr gerne gestaltet.

Sie leben nun auch in einer Region, in der nun bei den Europa- und Kommunalwahlen wieder sehr stark AfD gewählt wurde, in der Menschen offenbar sehr offen für Populismus oder zumindest sehr unzufrieden sind. Wie erleben Sie das?

Also im Alltag erlebe ich das nicht. Ich habe zu den Nachbarn hier einen richtig guten Kontakt und wir reden auch über politische Themen, auch über die Frage der Flüchtlinge. An einem Grillabend letzten Sommer haben wir auch richtig heftig darüber diskutiert. Für mich ist es auch wichtig, hier einfach die Geschichten Ostdeutschlands zu verstehen. Mir ist wichtig zu hören, wie Menschen in der DDR groß geworden sind und ihre Lebensgeschichten wahrzunehmen. Ich habe den Eindruck, dass das ein großes Thema ist. Vieles wurde überhaupt nicht gehört von den Westdeutschen. Wer in der DDR aufgewachsen war, musste nach 1989 große Enttäuschungen hinnehmen, das muss man als Westdeutscher auch verstehen lernen. Es gab, denke ich, eine Herabwürdigung der Lebensleistung und der Biografie vieler Ostdeutscher. Natürlich ist es mir auch sehr wichtig zu sagen, dass die AfD keine Antwort ist auf diese Probleme. Das ist nicht die Partei, die hier wirklich für die Leute einsteht. Aber es ist auch zu einfach, zu sagen: Wer AfD wählt ist, rechtsextrem. Man muss auch betonen: Die Mehrheit der Menschen hier freut sich an den neuen Möglichkeiten. Aber die Verletzung, dass die eigene Geschichte einfach übergangen und nicht ernst genommen wurde mit Treuhand, Abwicklungen, einer gewissen Arroganz der Wessis, die kann ich nachvollziehen.

In den sozialen Medien ist der Ton in den letzten Jahren ebenfalls sehr scharf geworden, oft wegen politisch verschiedener Ansichten. Bereitet Ihnen das Sorge?

Ich muss sagen, dass ich mich da echt ausgeklinkt habe, weil ich diese verbalen Hassattacken so erbärmlich finde. Vor allem, dass Leute das auch meist anonym machen. Ich habe da schlimmste Beleidigungen erlebt. Ich bin weder bei Facebook oder Instagram oder Twitter, weil ich denke: Leute tobt euch da aus, aber nicht mit mir. Ich streite gern, aber in einem anständigen Ton.

Sehen Sie denn ein Mittel, um dieser verbalen Aufrüstung, die in der Gesellschaft in den vergangenen Jahren stattgefunden hat, zu begegnen?

Lasst uns wirklich versuchen, miteinander zu reden! Aber es ist wichtig, die Schuld nicht nur bei den anderen zu suchen. Wir brauchen Gespräche, bei denen wir sagen können: ,ich fühle mich so‘ und nicht immer diese verbalen Attacken auf die anderen zu fahren. Ich denke, dass ehrliche Gespräche helfen. Grundsätzlich freue ich mich, in einem Land zu leben, in dem man streiten darf.

Noch mal der Blick zurück, auf den Februar 2010, Ihre Alkoholfahrt als Bischöfin über eine rote Ampel in Hannover. Sie traten schon einen Tag später zurück. Im Nachhinein die richtige Entscheidung?

Ich bedauere nach wie vor den Anlass. Aber der Rücktritt war richtig. Denn es gibt ja jetzt noch immer die Fragen danach. Wenn ich Ratsvorsitzende geblieben wäre, hätte ich meiner Kirche geschadet. Denn wann immer ich was gesagt hätte, hätte es geheißen: Wasser predigen und Wein trinken. Dabei habe ich nie Wasser gepredigt. Wann ich etwas hätte sagen wollen, zu großen politischen und gesellschaftlichen Themen, hätte es immer hämische Bemerkungen gegeben.

Es gibt ja immer noch Spekulationen, wer damals neben Ihnen gesessen hat. Werden Sie das irgendwann mal verraten?

Ich habe mal überlegt, das Geheimnis in einem Buch zu lüften, aber das lasse ich bleiben. Es war auf jeden Fall kein Prominenter, wie immer spekuliert wird. Gerhard Schröder war es auch nicht... Es ist mein kleines Bonbon. Die Medien ärgert, dass sie es nicht wissen und da denke ich, das gebe ich euch nicht.

Bei der Rücktritts-Pressekonferenz waren damals alle Ihrer vier Töchter dabei – ein Bild, das sich eingeprägt hat.

Ja, das war mir wichtig, ich habe das alles ja auch in der besagten Nachtvorher nur mit meinen Töchtern besprochen. Der ganze Vorgang war ein Alptraum für mich. Ich habe dann gedacht, bevor ich behandelt werde, handle ich. Ich habe das meinen Mitarbeitern mitgeteilt. Einige haben geweint, viele haben versucht, mich vom Rücktritt abzuhalten. Aber ich habe es so entschieden und das war gut so.

In MV ist die Kirche gesellschaftlich nicht sehr stark vertreten. Wie empfinden Sie das auf Usedom?

Ich war ja schon acht Jahre in Berlin, da ist vieles auch sehr viel säkularer als in Niedersachsen. Aber ich gehe ich hier sehr gern in die Kirche, zum Beispiel kürzlich zum Ostergottesdienst in Koserow. Das war sehr liebevoll. Und ich habe den Eindruck: Wer hier zur Kirche geht und gläubig ist, der ist es sehr intensiv. Ich habe auch schon auf Usedom gepredigt. Aber wenn, dann eher zurückhaltend, denn ich will keine Promi-Geschichte draus machen.

Begegnet Ihnen auch Ablehnung gegen die Kirche, in der DDR hatte die Institution ja wenig Rückhalt.

Die Menschen, mit denen ich spreche, sind eher freundlich und interessiert. Im Westen erlebe ich schon eher aggressiven Atheismus. In den Kirchgemeinden hier - ich war schon in Bansin, Heringsdorf, Zinnowitz, Benz, Koserow und Karlshagen zum Gottesdienst - erlebe ich, dass die Menschen, die in die Kirche gehen, das sehr bewusst tun. Und dadurch ist es eine sehr innige Gemeinschaft. Übrigens auch mit den Urlaubern, die da sind. Da gibt es dann keine Ost/West-Grenzen.

Die Mitgliederzahlen in den Kirchen sinken dramatisch. Glauben Sie, dass sich das noch mal ändert, dass es vielleicht nochmal eine Rückbesinnung zum Glauben gibt?

Es ist doch auch eine Kulturfrage: Wir sind in Deutschland geprägt durch den christlichen Glauben. Ich akzeptiere, dass Menschen einen anderen Glauben haben oder keinen Glauben. Aber wenn ein Kind ein Schiff mit Tieren sieht, muss es doch wissen, dass das die Arche Noah ist. Es kann doch nicht sein, das habe ich in Hannover erlebt, dass ein Kind den Gekreuzigten sieht und sagt: Boah, was ist dem denn passiert? Also es ist eine Glaubensfrage, aber auch eine Bildungsfrage. Und manchmal bin ich auch ein bisschen verstört, wenn Menschen in Ost-Indien Ayurveda-Kuren machen oder mit Schamanen ihr Heil finden wollen. Dann denke ich: Mensch, wir haben eine ganz schöne Religion hier zu Hause, die gute Angebote hat.

Denen viele aber offenbar nicht mehr vertrauen.

Ja, aber warum ist das so? Wir haben doch ein Angebot, dass meiner Familie und vielen Menschen einen ganz großen Halt gegeben hat im Leben. Dass das jetzt oft so verachtet wird, tut mir weh. Aber es bleibt nur, unsere Geschichte vom Glauben positiv und selbstbewusst zu erzählen, unabhängig von Skandalen, die mit dem Glauben selbst doch nicht zu tun haben. Zum Beispiel plane ich jetzt mit einer meiner Töchter wieder ein Kinderbücher zur Weihnachtsgeschichte und zur Ostergeschichte. Selbst wenn es darin auch Leid gibt, bin ich zutiefst davon überzeugt, dass diese Geschichten Halt geben. Ich fände es schön, wenn sich die Menschen auf diese eigenen Quellen, die wir haben, wieder besinnen und sie vielleicht sogar lieben könnten.

Alexander Loew und Rainer L. Hein