Rostock

Ein kräftiger Schluck aus der Pulle in trockenen Zeiten: Der neue Marine-Auftrag für die Bau zweier Tanker sichert in MV Hunderte Werften-Jobs. Der Bund bestellt die Schiffe für 870 Millionen Euro bei der Bremer Lürssen Werft. Gebaut werden sollen die Schiffe in Warnemünde, Wolgast und Hamburg.

„Der Zuschlag ist ein hoffnungsvolles Signal für die maritime Industrie in Mecklenburg-Vorpommern. Jeder Auftrag, der an heimischen Standorten umgesetzt wird, sichert Arbeit und Beschäftigung“, sagt Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU). Gleichzeitig spreche die Auftragsvergabe in die Region „für das Vertrauen und das Know-how der Beschäftigten“.

Konstruktion in Wolgast

Die Lürssen-Gruppe baut die beiden 170 Meter langen Betriebsstofftanker zusammen mit der Warnemünder Neptun Werft, die wiederum zur Meyer Werft Papenburg gehört. „Ein Großteil“ der Arbeit soll in Warnemünde durchgeführt werden, bestätigte Lürssen-Sprecher Oliver Grün. Konstruktion und weitere Fertigungsarbeiten finden auf der Peene-Werft in Wolgast und bei Blohm & Voss in Hamburg statt. Beide Betriebe sind Teil der Lürssen-Gruppe.

„Für Wolgast und Warnemünde ist das eine gute Nachricht“, sagt IG-Metall-Bezirksgeschäftsführer Guido Fröschke. Nach Gewerkschaftsangaben hatten sich auch die MV Werften mit ihren Betrieben in Wismar, Warnemünde und Stralsund um den Rüstungsauftrag beworben. Weil der Werfteneigner, der Genting-Konzern aus Hongkong, nicht die im Schiffbau üblichen Eigenmittel in dreistelliger Millionenhöhe bereitstellte, soll das Angebot von vornherein nur geringe Chancen gehabt haben.

Fast jeder Dritte muss gehen

Erst im Mai war bekannt geworden, dass auf der Warnemünder Neptun Werft 180 von insgesamt knapp 600 Beschäftigten gehen müssen. Die Meyer-Gruppe leidet wie auch die MV Werften massiv unter dem Einbruch der Neubestellungen bei Kreuzfahrtschiffen seit Beginn der Corona-Pandemie. Auf der Neptun Werft werden zurzeit noch Maschinenraum-Segmente für schon vorher bestellte Schiffe hergestellt, unter anderem für den Disney-Konzern.

Die Erfolg beim Tanker-Auftrag ist „ein sehr gutes Zeichen“, sagt Meyer-Sprecher Peter Hackmann. Auf den bereits beschlossenen Personalabbau habe das allerdings keine Auswirkungen mehr. Weil der Bund den Bau von Marine-Überwasserschiffen zur Schlüsseltechnologie erklärte, mussten die beiden 160 Meter langen Tanker nicht EU-weit ausgeschrieben werden. Kurz zuvor hatte das Verteidigungsministerium noch den Sechs-Milliarden-Euro-Auftrag für sechs neue Fregatten vom Typ MKS 180 an die niederländische Damen-Werft vergeben.

Transfergesellschaft startet

Der erste der neuen Tanker soll 2024 ausgeliefert werden, der andere im Jahr darauf. Wann die Schiffe auf Kiel gelegt werden, steht noch nicht fest. Lürssen-Sprecher Grün sagt: „Die konkreten Planungen hierzu werden in den kommenden Wochen ausgearbeitet.“

Auf den MV Werften läuft unterdessen der Wechsel Hunderter Beschäftigter in eine Transfergesellschaft an. In den vergangenen Tagen fanden an den Standorten Informationsveranstaltungen statt. Den rund 650 Betroffenen bleibt nun eine Woche Zeit, dem Wechsel zuzustimmen. Ansonsten droht ihnen die Kündigung.

Von Gerald Kleine Wördemann