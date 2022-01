Rostock

Der neue kommissarische Inspekteur der deutschen Marine, Konteradmiral Jan Kaack, hat sich am Montag mit einem ersten Tagesbefehl an die Truppe gewandt. Er mahnte die Soldaten, „kühlen Kopf zu bewahren, den Blick nach vorne zu richten und den richtigen Kurs zu steuern“. Er zitierte aus dem „Kompass Marine“, dem 2020 herausgegebenen Leitfaden für die Seestreitkräfte: „Wir sind uns bewusst, dass sich in unserem Auftreten und Handeln staatliches Selbstverständnis und politischer Wille ausdrückt.“

Das lässt sich durchaus als Antwort auf die umstrittenen Äußerungen seines Vorgängers, Vizeadmiral Kay-Achim Schönbach, verstehen: Dieser hatte bei einem offiziellen Besuch in Indien unter anderem Russland als potenziellen strategischen Partner in der Auseinandersetzung mit China und die Annexion der Krim durch Russland als endgültig bezeichnet. Damit widersprach er den offiziellen Leitlinien der deutschen Politik.

Als Konsequenz daraus wurde Schönbach am Sonnabend entlassen. Am Montag musste er zum Rapport im Berliner Verteidigungsministerium antreten. Wann er in den Ruhestand versetzt wird, war zunächst nicht klar.

Bundesregierung distanziert sich von Schönbachs Äußerungen

Die Bundesregierung distanzierte sich noch einmal ausdrücklich von Schönbachs Äußerungen: „Das ist nicht die Haltung der Bundesregierung, und die Bundesregierung hat eine klare Haltung, insbesondere was die Krim und das internationale Recht und die Achtung des internationalen Rechts angeht“, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann.

Kaack (59) aus Dänischenhagen bei Kiel war erst am 23. September 2021 zum Befehlshaber der Flotte ernannt worden. Er war bislang Stellvertreter des Inspekteurs. Allzu lange wird er wohl nicht kommissarisch im Amt bleiben: Es wird damit gerechnet, dass Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) innerhalb von ein bis zwei Wochen einen dauerhaften Nachfolger für Schönbach benennen wird.

Wer folgt auf Schönbach?

Dazu wird es Vorschläge aus der Personalabteilung geben. Der Inspekteur der Marine wird aus der Riege der etwa 30 deutschen Admiräle bei der Flotte, im Ministerium, bei der EU oder bei der Nato ausgewählt. Zu den Admirälen zählen Flottillenadmiräle, Konteradmiräle, Vizeadmiräle und Admiräle. Diese vier Dienstgrade entsprechen den Sternen bei Generälen.

Die Marine hat aber traditionell keine Admiräle (entsprechend einem Vier-Sterne-General) im aktiven Flottendienst, lediglich bei der Nato in Brüssel gibt es einen Admiral: Joachim Rühle ist Stabschef im Oberkommando der Alliierten Streitkräfte in Europa. Unter den deutschen Admirälen gibt es bislang keine Frauen.

Der in Eutin (Schleswig-Holstein) geborene Kaack war lange in Kiel stationiert und dort auch Kommandeur der Einsatzflottille 1. Er gilt, ähnlich wie Schönbach, ebenfalls als Marineoffizier der klaren Worte. Kaack diente auf Schnellbooten und Zerstörern.

Zuletzt diente Kaack drei Jahre lang auf einem Nato-Kommando in Norwegen. Er pflegt außerdem enge Kontakte zu den Marinen im Ostseeraum und gilt als Befürworter einer engen Kooperation der Nato in der Ostsee mit den neutralen Staaten Schweden und Finnland.

