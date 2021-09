Rostock

Wenn an Bord der Korvette „Magdeburg“ eine Durchsage aus den Lautsprechern ertönt, wird es plötzlich ganz ruhig auf dem Kriegsschiff. Alle Männer und Frauen der 60-köpfigen Besatzung lauschen gespannt der Stimme, die durch die engen Gänge hallt. Erst nachdem diese verstummt, widmen sich die Soldaten wieder ihren alltäglichen Aufgaben. „Es könnte immer einen selbst betreffen und dann muss es unter Umständen schnell gehen“, erklärt Fabian Bienentreu.

Seit 2014 ist der 25-Jährige bei der Deutschen Marine tätig. Sein Vater war es, der ihn damals dazu inspiriert hat, diesen Weg einzuschlagen. „Er ist Beamter und irgendwie fand ich die Vorstellung, einmal auch für den Staat zu arbeiten, immer schon ganz reizvoll“, gesteht Bienentreu. So richtig um ihn geschehen war es aber erst, als er an einer Bewerberfahrt teilgenommen hat. Das familiäre Feeling an Bord habe ihn auf Anhieb begeistert. „Es hat sich heimisch angefühlt. Ich wusste sofort, dass das der richtige Beruf für mich ist.“

Von Druckerpatronen bis zu Waffensystemen

Heute ist er als Informationstechnik-Offizier der Besatzung Alpha dafür verantwortlich, dass alle Systeme an Bord des Einsatzschiffes einwandfrei funktionieren. Wenn irgendwo die Luft brennt, ist er sofort zur Stelle. Und sei es, dass nur ein Passwort zurückgesetzt, eine Datei verschlüsselt oder eine Tintenpatrone im Drucker gewechselt werden muss. „Das sind die Aufgaben, die immer wieder anfallen und nicht viel Zeit in Anspruch nehmen“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Fabian Bienentreu (25) ist Marine-Offizier und macht derzeit Dienst auf der Korvette „Magdeburg“. Quelle: Ove Arscholl

Deutlich komplizierter wird es, wenn die Führungssysteme an Bord streiken. Über diese werden nämlich sämtliche Sensoren und Waffen gesteuert. „So etwas passiert selten, aber wenn, dann ist es akut“, betont der junge Mann. In solch einem Fall kann es schon einmal sein, dass er mitten in der Nacht aus dem Bett gerissen wird, um das Problem schnellstmöglich zu beheben.

Schlafmangel vorprogrammiert

Doch selbst wenn die nächtlichen Stunden ohne besondere Vorkommnisse verlaufen, von ausreichend Schlaf können die Soldaten der Besatzung Alpha oftmals nur träumen. „Wenn man es schafft, sechs Stunden am Stück zu ruhen, dann ist das schon viel.“

Grund dafür ist das mehrgliedrige Schichtsystem, in dem die Soldaten arbeiten. Für Bienentreu bedeutet das, dass er zunächst eine vierstündige Seewache absolvieren muss, an die sich dann eine achtstündige Frei- und wieder eine vierstündige Seewache anschließen.

Marine zum Anfassen Wer sich selbst einen Eindruck von der Arbeit an Bord einer Korvette machen möchte, der hat ab Donnerstag, 16. September, die Möglichkeit dazu. Dann nämlich eröffnet das 1. Korvettengeschwader um 10 Uhr eine regionale Ausstellung in seinem Heimatstützpunkt Hohe Düne. Auf rund 300 Quadratmetern können Besucher die unterschiedlichen Berufsgruppen und Arbeitsfelder der Besatzung einer Korvette K130 kennenlernen. „Eines unserer größten Highlights ist ein Simulationsspiel. Hier können unsere Gäste das Ein- und Auslaufen einer Korvette in den Heimathafen selbst steuern. Zudem kann den Besuchern bei einem virtuellen Rundgang mit VR-Brillen das Bordleben zum Greifen nah gebracht werden“, berichtet der Hauptorganisator und Sammlungsleiter, Kapitänleutnant Yannick Renken (30). Die Ausstellung wird werktags geöffnet sein und kann unter vorheriger Anmeldung besucht werden. Kontakt: 1KGschwRegionaleAusstellung@bundeswehr.org

Bleiben theoretisch noch acht Stunden zum Schlafen übrig. Wenn da nicht noch das Bedürfnis nach einer ausgiebigen Dusche, einer warmen Mahlzeit und gemeinsamen Aktivitäten mit den Kameraden wäre. „Man arrangiert sich mit dem Rhythmus und setzt Prioritäten.“

Leben auf engstem Raum

Anders als viele seiner Kameraden kann der Offizier zumindest das Privileg genießen, sich seine Kabine lediglich mit einer weiteren Person – dem Führungsmittelsystem-Offizier an Bord – teilen zu müssen. Auf wenigen Quadratmetern haben sie es sich in ihrer Kammer gemütlich gemacht. Und auch wenn von Privatsphäre nicht wirklich die Rede sein kann, so versuchen sie sich stets den nötigen Freiraum zu geben.

Kleine Reibereien sind dennoch nicht ausgeschlossen. „Wenn man über Monate aufeinanderhockt, kann es schon mal passieren, dass man sich ankeift. Aber das ist dann genauso schnell wieder vergessen“, verrät Bienentreu. „Ich bin nur froh, dass wir beide schnarchen und somit den Lärm des jeweils anderen einfach ausblenden können“, ergänzt er und lacht.

Wenngleich das Leben und Arbeiten an Bord eines Kriegsschiffes nicht immer leicht ist, möchte der Rostocker das auf keinen Fall mehr missen müssen. Zu gerne ist er auf den Weltmeeren unterwegs, zu sehr liebt er seinen Job. „Spätestens wenn man morgens an Deck steht und sieht, wie die Sonne über dem Wasser aufgeht, vergisst man alles andere.“

Von Susanne Gidzinski