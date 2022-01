Lesermeinungen - Marine in Rostock entsendet Schiff in Ukraine-Krise: „Konflikt wird so weiter zugespitzt“

Die in Rostock beheimateten Marine entsendet ein zusätzliches Schiff im Ukraine-Konflikt – auch Eurofighter sollen von Laage aus in Richtung Rumänien starten. Das ruft bei den OZ-Lesern Kritik hervor. Sie fragen: „Können wir uns das erlauben, uns da einzumischen?“