Mario Barth sollte am Donnerstag (25. November) mit seinem Programm „Männer sind Schweine, Frauen aber auch 2.0“ in der Rostocker Stadthalle auftreten. Wegen der steigenden Coronazahlen und der verschärften Maßnahmen wurde der Auftritt kurzfristig abgesagt und ein neuer Termin bekanntgegeben.

Mario Barth in der Stadthalle Rostock: Show wegen Corona-Regeln abgesagt

„Männer sind Schweine, Frauen aber auch 2.0“ - Mario Barth in der Stadthalle Rostock: Show wegen Corona-Regeln abgesagt

„Männer sind Schweine, Frauen aber auch 2.0“ - Mario Barth in der Stadthalle Rostock: Show wegen Corona-Regeln abgesagt