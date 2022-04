Rostock

Zahlreiche Fans stehen am Dienstagabend vor der Rostocker Stadthalle an. In einer Stunde ist Einlass, in zwei Stunden soll Comedian Mario Barth vor mehr als 3000 Fans auftreten.

Der Komiker hat sich kurz vor Beginn seiner Show eine besondere Aktion einfallen lassen: Wer noch ein Ticket von einer wegen Corona ausgefallenen oder verschobenen Show – unabhängig von Künstler und Veranstaltungsort – besitzt, kann dieses gegen ein Ticket für die Show des Berliners eintauschen. Beispiel: Wer eigentlich zu Helene Fischer nach Berlin wollte, bekommt im Tausch auch eine Karte für Mario Barth in Rostock.

Steffi Poschmann aus Reddelich hat ihre Karte schon länger. „Die habe ich im Oktober zum Geburtstag geschenkt bekommen“, sagt die 36-Jährige. Ihre Begleitung, Claudia Wegener, ergänzt: „Wir waren sehr traurig, als die Show im November ausgefallen ist.“ Umso mehr freut sich die 39-Jährige nun über den Ersatztermin. „Mario Barth ist einfach lustig. Bisher habe ich ihn nur im Fernsehen gesehen.“

(Fast) keine Witze über Corona

Voller Vorfreude auf die Show ist auch Ralf Schneider aus Klockenhagen. „Die Veranstaltung wurde mehrfach verschoben und ich freue mich, dass sie jetzt stattfindet“, sagt der 51-Jährige. „Die Tickets haben zu Hause einen Ehrenplatz bekommen, sodass ich sie bloß nicht verliere.“

Kurz nach 20 Uhr: Die Ränge sind gefüllt, die Zuschauer essen Popcorn, trinken Bier, machen Selfies. Dann schließlich tritt – unter großem Jubel – Mario Barth auf die Bühne. Und er stellt gleich klar: Über Corona werde er keine Witze reißen, schließlich könne er es nicht mehr hören. Das Publikum reagiert mit Applaus. So ganz hält sich der 49-Jährige dann doch nicht dran, beginnt sein Bühnenprogramm mit einer Pandemie-Anekdote. „Ich gehörte auch zu den Menschen, die gehamstert haben. Ich habe alles gekauft. Ich habe Reis gekauft. Und Reis. Sehr viel Reis. Falls jemand Reis braucht, ich habe Reis. Und Hefe. Dabei habe ich nie gebacken. Aber jetzt habe ich Hefe.“

Männer sind Schweine – Frauen aber auch

Frauen würden mit einer Krise „tausendmal geiler“ umgehen als Männer. Seine Freundin, so Barth, sei sofort ins Auto gesprungen und losgefahren. „Mit der Frau kann man arbeiten, dachte ich. Aber als sie wieder kam, war der Kofferraum leer – sie war im Nagelstudio.“

Zur Galerie Mario Barth ist am Dienstag vor mehr als 3000 Fans in der Stadthalle Rostock aufgetreten.

Neben Pandemie-Witzen geht der 49-Jährige in seinem Programm „Männer sind Schweine - Frauen aber auch 2.0“ zudem auf Corona-Speck ein, macht sich wie gewohnt über den Berliner Flughafen, Baustellen und die Deutsche Bahn lustig. So erzählt er, in Berlin habe es schon Selbstmörder gegeben, die sich auf die Schienen gelegt hätten und dann doch eines natürlichen Todes gestorben seien. „Oder sie sind beim Warten auf die Bahn verhungert.“

Witze über Frauen und Männer

Auch das Zusammenleben von Frau und Mann wird wie gewohnt thematisiert, die typischen Witze über das Verhalten beider Geschlechter kommen nicht zu kurz. Sein Lieblingsbeispiel: Der Alltag mit seiner Freundin. „Wenn meine Freundin sich verabschiedet, weil sie zum Shoppen will, sagt sie ,Tschüs ich bin weg’. Ich mache mir einen Film an, denke ich bin allein. Zwei Stunden später gehe ich ins Bad – und sie steht unter der Dusche. Auf meine Frage, ob sie nicht weg wollte, entgegnet sie - ,ja gleich, ich wollte noch schnell duschen.’“ Die Zuschauer lachen. Ein Mann blickt zu seiner Frau und nickt zustimmend. Barth betont: Das machen Frauen, um ihre Männer zu verwirren.

Video: Mario Barth in Rostock – das sagen Besucher nach dem Auftritt

Barth befragt Pärchen im Publikum nach deren Beziehungen. „Am Anfang einer Beziehung sagt man noch ,Deine Eltern sind total nett.’“, erklärt Barth. Später, wenn die Schwiegermutter kommt, sagt der Mann, er müsse auf Montage. „Am Anfang einer Beziehung sagt man alles. Da sagt man auch noch Sachen wie ,Spazierengehen finde ich total toll’. Das ist gelogen. Wir Männer hassen das!“

Zuschauer: Gnadenlose Wahrheit

Zuschauerin Brit Bockelmann-Betker lacht. „Er spricht die Wahrheit knallhart aus“, sagt die 39-Jährige. „Wenn er erzählt, dass Frauen auf der Couch einschlafen und dennoch sofort merken, wenn der Mann dann heimlich umschaltet, erkenne ich sofort einige Frauen wieder“, sagt sie. „Auch, wie er beschreibt, wie manche Frauen ihre Handtasche halten oder wie der Plan, eine Hose zu kaufen, sofort in einem großen Shopping-Rausch endet, finde ich sehr witzig.“ Sie selbst erfülle diese Klischees nicht. „Aber er beschreibt sehr gut die typischen Macken von Frauen, aber auch von Männern.“

Gut zwei Stunden dauert das Programm. Dem Publikum gefällt es. „So viele Veranstaltungen wurden verschoben“, sagt Steffi Langer. Nun ist die Rostockerin glücklich. Für sie hat sich der Ausflug gelohnt. „Ich habe die Karten ganz spontan gekauft. Ich habe diese Veranstaltungen vermisst.“

Von Katharina Ahlers