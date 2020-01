Mario Barth über Frauen-Dinge und Männer-Sachen

Südstadt

Am Sonntagabend sorgte Mario Barth mit seinem neuen Bühnenprogramm „Männer sind faul, sagen die Frauen“ für Tränen in der Rostocker Stadthalle. Dass hier aber niemand traurig ist, verrät das schallende Lachen der rund 3500 Zuschauer im großen Saal. Aus allen Ecken des Landes sind die Gäste gekommen, um Mario Barth live zu erleben. Die Anekdoten des Comedy-Stars handeln vom Alltag mit der Freundin und dem Unterschied zwischen Mann und Frau. Und das kommt an, zeigt der tosende Applaus im Saal.

Heike Häusling aus Stralsund holt sich mit ihren Freundinnen noch einen Drink. Gleich geht es los. „Ich freue mich auf die Show. Mario Barth bringt alles auf den Punkt und hat einfach recht. So sind Frauen eben“, sagt sie. Barth spricht in seiner Show über Frauen und ihre Handtaschen auf dem Beifahrersitz, über Mädelsabende im Bad, eigene Verkehrsregeln, Mütter und Technik. Dass er den Menschen aus dem Herzen spricht, findet auch Liane Aigenzeger. Die junge Frau ist zum vierten Mal bei einer Live-Show. „ Mario Barth nimmt die Menschen einfach mit“, erzählt sie. Fast immer treffe zu, was Barth zum Besten gibt. „Besonders die Sache mit der zu schweren Handtasche auf dem Beifahrersitz. Das ist mir auch schon passiert.“

Für den Kreuzberger Fernsehstar sind Männer nicht faul, nur „risikobereit“. „Aktive Nichtstuer“ eben, die anders denken und ihre Frauen bestens verstehen. Barths Humor begeistert. Auch Anica Labs erkennt sich wieder in den Alltagsgeschichten. „Man erkennt Parallelen“, stimmt Freund Julian Hahnel ein. Das junge Paar ist zum zweiten Mal bei einer Barth-Show. „Dass ich ihn so gut finde, kommt wohl von meinem Papa“, meint Anica. Auf der Bühne ist Mario Barth ein Profi, routiniert erzählt er seine Geschichten, macht sie zu Witzen, ist Schauspieler und Komiker in einem. Besonders lieben die Zuschauer seine Spontaneität. Als er den 10-jährigen Lenni aus dem Publikum auf einen Witz anspricht, geriet Barth selbst ins Kichern. Das macht er oft zwischen seinen Zeilen und zieht so das Publikum in seinen Bann. „Er ist dabei so authentisch und witzig. Diese spontanen Einlagen sind echte Kracher“, bestätigen Maike und Bodo Barmwater von der Insel Rügen. Wer Mario Barth am Wochenende verpasst hat, hat am 19. November noch einmal die Chance, dabei zu sein – und Tränen zu lachen, wenn es heißt „Männer sind Schweine, Frauen aber auch 2.0“.

Von Lea-Marie Kenzler