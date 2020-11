Rostock

Es bröselt und bröckelt an allen Ecken: Die Autobahnen in Mecklenburg-Vorpommern stecken in einem riesigen Sanierungsstau fest. 25 Prozent der Strecken befinden sich in einem „sehr schlechten“ Zustand und müssen zeitnah saniert werden. Weitere acht Prozent gelten als „schlecht“ und stehen unter intensiver Beobachtung. Die Angaben stammen von der Bundesanstalt für Straßenwesen und wurden im Bundestag veröffentlicht.

Rechnerisch gilt jeder dritte Autobahnkilometer damit als sanierungsbedürftig, mehr als in jedem anderen Bundesland. Auf weiteren Plätzen der Negativliste folgen Berlin, wo 28 Prozent verschlissen sind, sowie Bayern mit 24 Prozent Reparaturbedarf. Bundesweit trifft dieser Zustand auf 17 Prozent der Autobahnstrecken zu. Andere Bundesländer stehen deutlich besser da: Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen kommen jeweils auf nur zehn Prozent marode Autobahnkilometer.

A 20 am stärksten betroffen

Besonders stark betroffen sind lange Abschnitte der A 20 östlich und westlich von Rostock sowie von Anklam bis zur Landesgrenze nach Brandenburg, Gleiches gilt für die südliche Hälfte der A 19. Autofahrer merken davon bisher wenig: Die Angaben beschreiben den technischen Zustand, den sogenannten Substanzwert. Beim für Nutzer wahrnehmbaren Gebrauchswert sieht es derzeit noch deutlich weniger dramatisch aus: Lediglich bei knapp zwei Prozent der Autobahnstrecke im Nordosten drohen akute Einschränkungen, beispielsweise Tempolimits.

Zu wenig Personal in den Ämtern

Als Grund für die Misere gilt Personalmangel in den zuständigen Behörden. Das sagt Ronald Normann, langjähriger Abteilungsleiter im Landesamt für Straßenbau und Verkehr in Güstrow. Inzwischen leitet der 57-Jährige die Niederlassung Nordost der neuen Autobahn GmbH des Bundes, die ab Januar die Aufgaben der Landesämter übernimmt. „Für die Wartung der Autobahnen waren in Güstrow 40 Planer und Bauingenieure zuständig“, erklärt der Ingenieur. Diese Vorgabe stammt aus den 1990er Jahren und sei selbst nach dem Bau der A 20 und Teilen der A 14 nicht erhöht worden. Nötig wären doppelt so viele Fachkräfte gewesen.

Die Autobahnverwaltung bleibt in Güstrow als Außenstelle der neuen Bundes-GmbH erhalten, die Zahl der Planer und Ingenieure wird um 30 zusätzliche Stellen vergrößert. Rund zehn Jahre werde es dauern, den Sanierungsstau in MV abzuarbeiten, schätzt Normann, der auch für Berlin und Brandenburg zuständig ist.

Dass die relativ junge A 20 schon so viele Schäden aufweist, sei eigentlich nicht außergewöhnlich. „Nach 20 bis 25 Jahren ist das Ende der Nutzungsdauer erreicht“, erklärt der Ingenieur. Auch bei eher moderaten Verkehrsmengen, wie in MV, altere die Binderschicht und sie müsse ersetzt werden.

Zwei Asphaltschichten zu wenig

Die von 1992 bis 2005 gebaute A 20 ist berüchtigt für folgenschweren Pfusch: Bis 2023 dauern voraussichtlich noch die Reparaturen am „Loch von Tribsees“, an dem 2017 plötzlich knapp 100 Meter Fahrbahn absackten und zerbrachen. In Westmecklenburg wurde viel zu lauter „Brüllbeton“ verlegt, in Lübeck wuchsen Blasen auf der Fahrbahn. Normann berichtet von Parkplätzen, die nur aus einer Asphaltschicht bestanden, die direkt auf dem Kies verlegt wurde. Laut Vorschrift hätten es drei Schichten sein müssen. Für Kontrollen fehlten damals die Ressourcen.

Der ADAC betrachtet die Übernahme der Autobahnen durch den Bund als Chance. „Es besteht Anlass zur Hoffnung, dass man bald nicht mehr an der Zahl der Schlaglöcher die Kassenlage des Bundeslandes, durch das man gerade fährt, erkennen kann“, sagt ADAC-Sprecher Christian Hieff.

