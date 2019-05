Rostock

Desolate Holperpisten: Die Beschwerden von Urlaubern – etwa beim Tourismusverband – über den Zustand der Radwege in Mecklenburg-Vorpommern haben sich in den letzten Jahren sprunghaft erhöht. „Es gibt zwar ordentliche Strecken im Land, andere dagegen sind jedoch in einem sehr erbarmungswürdigen Zustand“, erklärt Horst Krumpen, Landesverbandsvorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC).

Einige der neun Radfernwege seien so desolat, dass sie den Radfahrern nicht mehr offensiv angeboten werden können. „Das Radwegenetz insgesamt bewerten wir mit einer zwei bis drei“, sagt Krumpen. Wenn das Land nicht richtig Gäste verlieren wolle – 50 Prozent der Touristen sind im Land mit dem Rad unterwegs –, müsse sich endlich etwas ändern. Die Hauptforderung sei ein lückenloses Radwegenetz in ganz MV. 30 Euro pro Jahr und Einwohner müssten dafür investiert werden. Ganz wichtig: Öffentlichen Nahverkehr und Fahrradverkehr stärker verknüpfen. Und: Im Verkehrsministerium müsse endlich ein eigenes Referat für den Fahrradverkehr eingerichtet werden.

Prof. Bernd Freitag, leidenschaftlicher Radfahrer aus Stralsund, hat eine zweiseitige „Liste des Grauens“ mit allen Lücken und Mängeln des Radwegenetzes in Vorpommern erstellt: „Wir haben inzwischen Verhältnisse, dass touristisch wichtige Radwege wie der Ostseeküstenradweg selbst mit modernen Trekkingrädern nicht mehr befahrbar sind.“ Auf Südost-Rügen ist dieser Radweg auf gut einem Drittel in einem beklagenswerten Zustand.

Seit Ewigkeiten warten die Radfahrer auf den Ostseeküstenradweg Greifswald – Stralsund. Die Strecke führt ab Neuenkirchen über das Pflaster der alten B96, ist faktisch für Räder ungeeignet. Auch beim EU-Radweg 9 zwischen Nienhagen/Börgerende (Landkreis Rostock), der durch Stürme zerstört wurde, hakt es immer noch, ebenso bei Kägsdorf/Mechelsdorf.

Der Landestourismusverband ist zunehmend verärgert über die Situation. So ist ein Fünftel der Strecken auf vier wichtigen Radfernwegen in MV in einem für Nutzer nicht akzeptablen Zustand. Das hat eine detaillierte Prüfung des Ostseeküsten-Radwegs, des Radwegs Berlin-Kopenhagen, des Mecklenburger Seen-Radwegs und des Oder-Neiße-Radwegs ergeben – im Auftrag von ADFC-Landesverband und Tourismusverband. Die vier Fernwege wurden von Experten in Gänze befahren und ihr Zustand Kilometer für Kilometer erfasst. Fazit: Von den 1569 Kilometern dieser Wege durch MV sind 314 Kilometer in einem sicherheitsgefährdenden Zustand. „Das Ergebnis zeigt die Notwendigkeit einer besseren Koordinierung der Radverkehrspolitik in MV“, erklärt Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Tourismusverbandes.

Schwerin sieht sich in der Pflicht. Zwischen 2010 und 2018 habe das Land insgesamt 119,5 Millionen Euro in den Bau straßenbegleitender Radwege investiert, erklärt Sprecherin Renate Gundlach. 2019 stelle der Bund für Radweginvestitionen etwa 9,2 Millionen Euro bereit, für Radwege an Landesstraßen gibt Schwerin 5,9 Millionen Euro.

Weiterlesen:

Gesperrter Radweg in Börgerende – Bürgermeister sieht Land in Pflicht

Bernhard Schmidtbauer