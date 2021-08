Rostock

Ein Jahr lang war es still um den den Rostocker Rapper Marteria: Nun ist der 38-Jährige zurück aus seinem Sabbatical: Am 15. Oktober erscheint sein neues Album „5. Dimension“. Mit der OZ sprach er über seine Auszeit, die neue Platte, die Liebe und ein zweites Konzert im Ostseestadion.

„Konzerte sind zurzeit noch ungewiss“

Du bist zurück nach einem Jahr Sabbatical. Wie fühlt sich das für dich an?

Es fühlt sich immer noch ein wenig komisch an, weil das Wichtigste, dass man die Lieder auf die Bühne bringt und Konzerte spielt, zurzeit noch sehr ungewiss ist. Das macht es nicht so leicht. Andererseits ist es ein gutes Gefühl, wieder im Studio zu sein und Musik zu machen.

Dein Sabbatical fiel in die Corona-Zeit. Wie hast du diese Zeit erlebt?

Gesellschaftlich gesehen war es der Horror. Für viele Freunde von mir aus der Musik- und Gastrobranche war es sehr hart. Für mich persönlich war das Jahr okay. Ich konnte mich auf die Musik konzentrieren, Reisen und Dinge tun, die ich wollte, wie beispielsweise Angeln. Aber irgendwann reicht es auch, wenn man die ganze Zeit Touren verschiebt. Dann braucht man wieder Klarheit und lechzt nach dem Leben, das man vorher hatte.

Wie sieht dein Alltag zurzeit aus?

Ich bin momentan in den letzten Zügen von meinem fünften Marteria-Solo-Album „5. Dimension“, das am 15. Oktober erscheint. Es ist ein ganz besonderes Album geworden mit sehr speziellen Liedern, die mir wichtig sind, und einem ganz besonderen Spirit.

Gibt es neben dem Album weitere aktuelle Projekte?

Nein, das Album ist mein Baby. Dafür brauche ich 1000 Prozent Konzentration, bevor ich etwas Neues anfange.

„Musik muss sich immer wieder neu definieren“

Deine neuen Songs sind teilweise auf Barbados entstanden, wo du zur Corona-Zeit gestrandet bist. Was hat dich inspiriert?

Inspirationen für meine neuen Platten hole ich mir meist auf Reisen. Mir ist wichtig, dass musikalisch nichts „aufgewärmt“ wird. Gute Musik muss sich immer wieder neu definieren. Ich habe mit DJ Koze und Siriusmo tolle internationale Produzenten dazugeholt. Entstanden ist eine sehr tanzbare, housemäßige Platte. Elektronisch, aber auch sehr warm. Mit Barbados hat der Sound allerdings nichts zu tun (lacht). Man hat eher das Gefühl, in Berlin von Club zu Club zu tingeln und das Lost-Sein in der Nacht zu spüren.

Du hast über dein neues Album gesagt: „Es ist, als hätte ich mich selbst wiedergefunden. So will ich mich hören und so soll ich in Erinnerung bleiben. Liebe.“

Ja, dabei geht es vor allem um meine Lebensumstände. Meine besten Lieder schreibe ich, wenn nicht alles perfekt läuft. Zum Beispiel, wenn ich zwei Tage gefeiert hab und irgendwo auf einer Parkbank aufwache. Das ist nicht schön oder vorbildlich, aber es ist die Realität. Wir haben alle Schwächen. Wie man damit so umgehen kann, dass man sie feiert und akzeptiert, das zeigt dieses Album. Deshalb ist es auch so persönlich und melancholisch geworden. Ich schreibe eher aus dem Herzen, als aus dem Gehirn.

„Man kann sich auch mal kurz verlieben“

Und die Liebe? Ist das auch ein dominierendes Thema auf dem Album?

Die ganze Platte ist eher Vibe – ein Gefühl. Ich will die Leute mitnehmen auf einen Trip in eine andere Welt. Dabei versuche ich, vieles offen zu halten. Zum Beispiel, ob es um den besten Freund geht, um die Liebe des Lebens, um eine Nacht, um eine Droge oder um den Fußballverein. Es ist einfach ein Gefühl, das ich transportieren möchte.

Apropos Gefühl: Du bist seit zwei Jahren nicht mehr mit deiner Frau, der Sängerin Jadu, zusammen. Gibt es auch privat ein Gefühl, das dich inspiriert hat?

Das Leben ist kurz, es passieren viele verrückte Dinge und man kann sich auch mal kurz verlieben. Es ist alles möglich. Aber auch hier ist es gut, das einfach offenzuhalten … (lacht).

In „Niemand bringt Marten um“ heißt es: „Ich bin schon hundertmal über mein Grab gesprungen“. In „Paradise Delay“: „Morgen kann alles vorbei sein“. Welche Rolle spielt für dich das Thema Endlichkeit?

Es geht weniger um den Tod als um das Gefühl, das Hier und Jetzt zu genießen. Das ist ja auch eine Lebenseinstellung: Zu wissen, dass etwas nicht vernünftig ist, aber es trotzdem zu machen. Die Platte ist für Leute, die einfach machen, auch wenn das Konsequenzen haben könnte.

Video mit geklautem Boot sorgt für Aufregung

Apropos Konsequenzen: In dem Video zu „Niemand bringt Marten um“ bist du gemeinsam mit Feine-Sahne-Frontmann Jan „Monchi“ Gorkow zu sehen, wie ihr randaliert, trinkt und ein Boot klaut.

Ja, ich habe gedacht, normalerweise klaut man ein Auto. Aber wir sind Mecklenburger, deswegen klauen wir einfach ein Boot. Und das haben wir dann gemacht (lacht).

Das Video habt ihr vor der Küste Rügens in einem Fischerboot von Stephan Hackbart, einem Angelguide aus Glowe, gedreht, dessen Handynummer am Ende eingeblendet wird.

Ja, das ist ein Freund von mir, der auch bei den Dreharbeiten dabei war. Danach hat er unzählige Anrufe von Menschen erhalten, die dachten, das Boot wurde tatsächlich geklaut (lacht).

Auf dem Album-Cover bist du mit blutiger Schramme auf der Nase zu sehen. Sieht aus, als hättest du eine wilde Zeit hinter dir.

Das Cover zeigt, wie man nach drei Tagen Feiern aussieht, aber auch, wie sich die Menschen zurzeit fühlen. Corona, die aktuelle Politik oder die Umweltzerstörung – es ist so viel problematisch in dieser Zeit. Irgendwie ist das Cover auch symbolisch dafür, wie das Gesicht der Welt gerade aussieht – total angeschlagen.

„Mein ganzer Kalender ist nach Hansa geplant“

Du bist Rostocker durch und durch: Bist in Groß Klein aufgewachsen, hast der Stadt mit „Mein Rostock“ ein musikalisches Denkmal gesetzt und dir als FC-Hansa-Rostock-Fan und ehemaliger Spieler deinen Traum erfüllt, mit deinem Konzert das Ostseestadion zu füllen. Was kommt jetzt noch?

Erst mal will ich jetzt so viele Hansa-Spiele wie möglich sehen. Das ist für mich das Wichtigste (lacht). Bisher habe ich erst ein Spiel verpasst. Mein ganzer Kalender ist nach Hansa geplant. Irgendwann noch mal im Ostseestadion zu spielen, das wäre schon eine geile Sache.

Von Stefanie Büssing