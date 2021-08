Berlin/Rostock

Der gebürtige Rostocker Rapper Marteria bringt ein neues Album mit dem Titel „5. Dimension“ auf den Markt. Wie sein Label am Freitag ankündigte, ist es eine Platte über das Leben. Der Musiker, der bürgerlich Marten Laciny heißt und im Rostocker Stadtteil Groß Klein aufwuchs, wird in der Mitteilung zitiert: „Jeder Song ist etwas ganz Besonderes für mich. Es ist, als hätte ich mich selbst wieder gefunden. So will ich mich hören, und so soll ich in Erinnerung bleiben. Liebe.“

Neues Album erscheint am 15. Oktober

Das Album, dessen Cover den Rapper mit blutiger Schramme auf der Nase zeigt, soll am 15. Oktober erscheinen und sei in Zusammenarbeit mit den Elektronik-Produzenten DJ Koze und Siriusmo sowie Marterias langjährigen Weggefährten The Krauts entstanden. Der Sound erinnere an die Anfänge des Rappers.

Auf dem Album finden sich unter anderem die drei Singles „Niemand bringt Marten um“, „Paradise Delay“ und „Marilyn“, von denen Marteria die erste im März veröffentlicht hatte. Das Video von „Niemand bringt Marten um“ entstand vor der Küste Rügens: Gedreht wurde am 18. und 19. Februar dieses Jahres auf einem Fischerboot von Stephan Hackbart, Angelguide aus Glowe, der auch bei den Dreharbeiten mit an Bord war. „Marten und ich sind schon seit langer Zeit befreundet, deswegen habe ich mich gefreut, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann“, sagte der 49-Jährige nach dem Videodreh. Weil am Ende des Videos auch die Handynummer von Hackbarth zu sehen ist, bekomme der Angelguide bis heute unzählige Anrufe.

Dreh vor Rügen für „Niemand bringt Marten um“

Im vergangenen Jahr hatte sich Marteria weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und war unter anderem zum Angeln nach Südamerika gereist. Der Song „Niemand bringt Marten um“ war auf Barbados entstanden, wo der Sänger während des Lockdowns „strandete“ und an neuen Liedern arbeitete. „Es war eines der ersten Lieder, die ich auf Barbados geschrieben habe“, hatte der Künstler auf Instagram verraten. „Da steckt vieles drin. Es geht nicht nur um die eigenen Stärken, es geht vor allem um die eigenen Schwächen. Und davon habe ich einige.“

Begleitet von einem digitalen Feiermarathon folgte Ende April die Veröffentlichung der Single „Paradise Delay“ mit DJ Koze – eine Hymne auf die Klubkultur. Vor einem Monat erschien das Video zu „Marilyn“.

Von Jakob Gericke und Stefanie Büssing