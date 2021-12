Bergen

„Männlich, jung, sportlich sucht neue Herausforderungen“ – so könnte man die aktuelle Situation von Marvin Müller beschreiben. Denn der 21-Jährige Marvin Müller aus Binz auf Rügen ist seit Sonnabend neuer Vorsitzender der Jusos, der Jungsozialisten der SPD, in MV. 88 Prozent der Stimmen konnte er holen.

Schöne Zeiten, um so einen Posten zu übernehmen, ist die SPD doch gerade deutschlandweit auf Erfolgskurs, errang bei den Landtagswahlen in MV sogar fast 40 Prozent der Stimmen. Nicht ganz unbeteiligt daran sind die Jusos, wie Müller meint: „Die Hölle, durch die die Partei in den letzten Jahren gegangen ist, hat zu einem Umdenken geführt. Früher hieß es: Ja, die Jusos können ja gern Plakate kleben und in zehn Jahren dürfen sie dann auch gern mitreden. Heute sind wir beteiligt, junge Leute besetzen innerhalb der Partei wichtige Posten – siehe Kevin Kühnert, unseren SPD-Generalsekretär. Das kommt gut an.“

Problem: Junge Leute fühlen sich von Politik nicht gehört

Das Wahlalter auf 16 senken, die Garantie auf eine Ausbildung – Punkte des rot-roten Koalitionsvertrages in MV, die auf das Mitwirken der Jusos zurückgehen. „Themen, die auch in unserer Partei vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen wären.“ Müller ist zufrieden mit der neuen Landesregierung. „Ein befreiendes Gefühl, die Last der CDU als Partner los zu sein. Sie bremste zu viel aus.“

Wer sind die Jusos? Die Jungsozialisten der SPD, kurz Jusos, sind eine Jugendorganisation innerhalb der Partei. Deutschlandweit haben die Jusos 70 000 Mitglieder, in MV sind es rund 600 Mitglieder. Jedes SPD-Mitglied ist bis zu seinem 35. Lebensjahr automatisch Juso-Mitglied. Dazu kommen die sogenannten „Nur-Jusos“, also Menschen, die bei den Jusos Mitglied sein möchten, nicht aber bei der SPD. Beitreten kann man ab 14 Jahren. Das Verhältnis zu ihrer „Mutterpartei“ bezeichnen die Jusos selbst als kritisch-solidarisch.

Also nichts mehr zu tun? „Oh doch. Bei den jungen Leuten zwischen 18 und 25 haben wir gerade mal 20 Prozent der Stimmen geholt. Da müssen wir uns fragen, woran das liegt. Spiegeln wir die Lebensrealität dieser Altersgruppe wider?“

Als angehender Lehrer für Geschichte und Philosophie ist er dicht an den Schülern dran und sucht immer wieder das Gespräch. „Das Interesse ist prinzipiell da. Viele haben aber das Gefühl, dass ihre Ideen, Wünsche und Vorschläge sowieso nicht gehört werden, dass es nichts bringt sich einzubringen.“

Durch die Flüchtlingskrise mit 15 zu den Jusos

„Warum gibt es nicht in jedem Ort einen Jugendbeirat?“, fragt sich Müller. Seniorenbeiräte seien immerhin auch fast überall vertreten. In seinem Heimatort Binz, in der er seit 2019 Gemeindevertreter ist, sei man immerhin nun dran, einen zu gründen. „Das liegt in der Hand der Kommunen.“

Marvin Müller auf der Landeskonferenz der Jusos 2018. Quelle: Jusos MV

Aber wie kommt ein junger Rüganer überhaupt selbst zur Politik? „Durch die Flüchtlingskrise“, verrät Müller. Doch halt. Die liegt doch schon sechs Jahre zurück. Ja, mit bereits 15 Jahren trat er den Jusos bei. „Das Klima in der Gesellschaft wurde kälter. Ich bekam den Aufstieg der AfD auch hier auf Rügen mit.“ Der spürbare Rechtsruck löste ein Ohnmachtsgefühl in dem jungen Marvin aus. „Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll, aber ich wusste, irgendwas muss ich tun.“

„Es war harte Arbeit, sich Respekt zu verdienen“

Schnell sind die „Genossen“ zu Freunden geworden und ebenso schnell machte Müller „Karriere“. 2017 wurde er Kreisvorsitzender der Jusos in Vorpommern-Rügen, 2018 stellvertretender Vorsitzender des Landesverbandes. „In der Schule war mein Spitzname Kanzler.“

Seine ersten Studentenjobs in Greifswald waren für Abgeordnete. Nun leitete er den Wahlkampf von Heiko Miraß (SPD), dem Landtagsabgeordneten für den Wahlkreis 33 auf Rügen, unterstütze den von Anna Kassautzki (SPD), der neuen Bundestagsabgeordneten für MV.

Klingt nach einem Durchmarsch. Doch Müller muss zugeben, dass es harte Arbeit war, sich als junger Mensch Respekt in der Politik zu verdienen. „Heute ist das vielleicht etwas leichter, weil man auch froh über junge Leute ist. Doch eines muss klar sein: Man erlebt auch Niederlagen in seinem politischen Leben.“

Und es mache auch nicht immer Spaß. „Wer mag schon Freitagabend oder gar Samstagmorgen nach einer durchfeierten Nacht bei der Parteiversammlung sitzen und debattieren?“ Durchhalten heiße es da.

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert als Vorbild?

Durchhalten, um Kevin Kühnert nachzueifern und SPD-Generalsekretär zu werden? „Nein. Ich studiere nicht umsonst Lehramt. Ich habe sehr viel Spaß an dem Beruf und will definitiv darin arbeiten.“ Das politische Ehrenamt erfülle ihn, aber Berufspolitiker sei nicht sein Ziel. „Wobei man natürlich nie nie sagen kann“, schiebt er nach.

Dann doch lieber mit Kevin – Müller ist mit dem Berliner Politiker per Du – nur ein Bier trinken gehen. „Ja, das kann man mit ihm tatsächlich sehr gut“, sagt Müller schmunzelnd, der Kühnert noch als Landesvorsitzenden der Jusos Berlin kennengelernt hat. Und noch etwas verrät MVs Juso-Chef von seinen Politikanfängen: „In den ersten Jahren war es so, als würde man Promis treffen, wenn man den wichtigen Politikern begegnet ist. Das hat sich aber mittlerweile gelegt. Es ist eben Politik und keine Autogrammjagd.“

Freizeitgestaltung? „Ich bin ein großer Fan von Nichtstun“

Klingt alles in allem nach einem anstrengenden Ehrenamt. „Im Schnitt nimmt meine politische Arbeit acht bis zehn Stunden in der Woche ein“, erzählt Müller. Es gebe aber auch mal Zeiten, wie den Wahlkampf, in dem er gut an eine 40-Stunden-Woche rankomme. Dann sei er auch mal bis zu 14 Stunden am Tag unterwegs oder klebe nachts Plakate. „Ich glaube, mein privates Umfeld würde sich manchmal wünschen, dass ich weniger mache und mehr Freizeit habe“, sagt er und lacht.

Wenn Müller sie hat, widmet er sich zum einen dem Sport: „Ich gehe laufen, das macht den Kopf frei. Und theoretisch bin ich noch beim Fußballverein SG Insel Rügen angemeldet. Seit Corona habe ich es aber ehrlicherweise nicht mehr geschafft, aktiv zu spielen.“ Und sonst? „Bin ich ein großer Fan vom einfach mal Nichtstun.“

Versprechen: Die Jusos bleiben kritisch

Jetzt warten aber erst mal neue Aufgaben: „Für junge Leute auf dem Land, wie auf Rügen, muss einiges getan werden. Ausbildungen müssen attraktiver werden, besser bezahlt. Aber auch das Nachtleben ist wichtig, wenn wir wollen, dass sie bleiben. Da stehen vor allem die Kommunen in der Pflicht.“ Die nächsten Wahlen im Land sind auf kommunaler Ebene. Das Ziel: So viele Jusos wie möglich in die Kommunalparlamente zu bringen.

Eines verspricht der Juso-Chef noch: „Auch wenn es gerade gut läuft, wir werden weiterhin kritisch auf das politische Geschehen im Land schauen und die Regierung an ihren Taten messen. Wenn irgendwas kommt, das kritikwürdig ist, dann wird das auch ganz klar angesprochen.“

Von Maria Lentz