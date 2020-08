Leipzig

Die seit Jahren angespannte Ausbildungssituation im ostdeutschen Maschinenbau hat sich 2020 nach Angaben des Branchenverbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer ( VDMA) weiter verschärft. Zwar bieten trotz der Corona-Pandemie 86 Prozent der ausbildenden Unternehmen zu Beginn des neuen Lehrjahres so viele Stellen wie geplant an, es bleiben aber zahlreiche Plätze unbesetzt, wie aus einer am Dienstag in Leipzig veröffentlichten Umfrage des VDMA Ost hervorgeht. Grund seien fallende Bewerberzahlen sowie große Wissenslücken der Schulabgänger.

Befragt wurden 350 Mitgliedsunternehmen in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Demnach hatten drei Viertel der ausbildenden Maschinenbaubetriebe Probleme, geeignete Jugendliche für ihre gewerblich-technischen Ausbildungszweige zu finden. „41 Prozent der Firmen mussten sogar Abstriche machen und konnten nicht alle Stellen besetzen“, sagte Oliver Köhn, Geschäftsführer des VDMA Ost.

Maschinenbauer: Jugendlichen fehlt technisches Verständnis

71 Prozent der Befragten bemängeln, dass die Jugendlichen oft nicht ausreichend auf die Anforderungen der betrieblichen Praxis vorbereitet seien und erhebliche Wissenslücken in den Naturwissenschaften hätten. „Mit den digitalen Medien haben sich die Interessen und das Freizeitverhalten stark verändert. Immer weniger Jugendliche können zum Beispiel ein Fahrrad reparieren oder selbstständig einen einfachen Schaltkreis bauen“, erläuterte der Landesverbandsgeschäftsführer.

Von dpa