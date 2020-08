Schwerin

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) hat angekündigt, dass Tagestourismus in MV ab September wieder möglich werden könnte – wenn die Corona-Zahlen stabil bleiben. Das nährt die Hoffnung bei weiteren Wirtschaftszweigen. Doch wie stehen die Chancen?

Weitere Lockerungen soll es nach OZ-Informationen vorerst nicht geben. Der Einzelhandel fordert eine stufenweise Abschaffung der Masken-Pflicht beim Einkaufen – vor Oktober wohl kein Thema. Dafür könnten Jahrmärkte ab Oktober unter strengen Auflagen möglich sein, so sehen es interne Beratungsergebnisse vor. Denkbar seien sogar Weihnachtsmärkte wie in Rostock – nur eben mit limitierter Besucherzahl und mehr Abstand bei Buden. Betreiber von Discos und Clubs brauchen dagegen nicht mit baldiger Öffnung ihrer Locations zu rechnen, heißt es.

Die Wirtschaft in MV wird ungeduldig. Die Angst vor Insolvenz geht um. „Wir brauchen den Einstieg in eine ergebnisorientierte Diskussion, wie wir mit Corona mittelfristig unser Leben gestalten können, ohne Angst und ständigem sorgenvollen Blick auf die RKI-Zahlen“, sagt Sven Müller, Vereinigung der Unternehmensverbände MV. Politik sollte Unternehmen zutrauen, selbst „eine halbwegs sichere Perspektive in der neuen Normalität mit Corona zu finden“.

Von Frank Pubantz