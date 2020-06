Maske im Einzelhandel in MV abschaffen? „Habe keine Lust auf zweiten Lockdown“

Rostock

Mund- und Nasenschutz beim Shopping-Bummel, das befremdet manch einen noch immer. Für viele andere ist die Maßnahme unumgänglich und sinnvoll, gibt sie ihnen doch das Gefühl von Sicherheit und Verantwortung ihren Mitmenschen gegenüber.

Die OZ hat gefragt: Sollte die Maskenpflicht – mit Blick auf die geringen Infektionszahlen – beim Einkaufen in MV abgeschafft werden? OZ-Leser haben geantwortet.

Maskenpflicht im Einzelhandel abschaffen? Hier weiter abstimmen

Hans Pachulke sagt, die Pflicht sollte „definitiv“ fallen. „Wer das für nötig hält, soll sich eine kaufen. Ich halte es nicht für nötig.“ Maik Hofmann plädiert ebenfalls für die Abschaffung und zwar „so schnell wie möglich. Man kann auf Freiwilligkeit und Abstand setzen. Am Strand und in der City interessiert es doch auch keinen.“ Nicole Schumacher-Penke arbeitet in der Gastronomie, wie sie berichtet. „Und es ist wirklich kaum auszuhalten in diesen Tagen. Rund zehn Stunden mit dieser Maske kann einfach nicht gut sein. Es macht zudem auch träge, von Schweratmigkeit ganz zu schweigen.“

Es sollte jedem selbst überlassen sein, ob er eine Maske trägt oder nicht

Dietmar Kersten unterstreicht: „Keine Maskenpflicht mehr im Einzelhandel, dann sind die Menschen auch wieder einkaufsfreudiger. Risikopersonen sollten eh auf die richtigen sinnvollen FFP-3-Masken zurückgreifen.“ Karo Rieck meint: „Jeder sollte es für sich alleine entscheiden, wie vorher auch schon. Es müsste jedem selbst überlassen sein. In der Bahn, in Bussen und beim Arzt finde ich es okay, aber alles andere nicht.“

Eleen Prellwitz stellt die Wirksamkeit infrage: „Wenn Ärzte schon sagen, dass diese Maskenpflicht totaler Schwachsinn ist.“ Christian Baumgart fügt hinzu: „Es wird Zeit, dass der Snutenpulli fällt. Uns im Lebensmitteleinzelhandel, die schon seit frühesten Zeiten mit Corona konfrontiert wurden und dann noch schwere Waren packen müssen, wäre damit schon echt geholfen.“

Viele Leser treibt die Sorge vor einem zweiten Lockdown um

Und auch Ingo Mueller findet: „Dieses Maske-Tragen ist unangenehm, sie nervt und in der Hitze wird es nicht besser.“ Trotzdem: „Es nützt nichts. Ich habe keine Lust auf einen zweiten Lockdown.“

Auch Marianne Schoening erklärt: „Nein“, die Pflicht solle bestehen bleiben, „auch wenn es noch so schwierig bei dieser Hitze ist. Ich habe keine Lust durch die vielen Urlauber bei uns auf der Insel Usedom und Rügen den zweiten Lockdown heraufzubeschwören. Es ist so schon alles schwierig genug geworden.“ Ralf und Brit Schultz sprechen sich für die „ Maskenpflicht bis der Impfstoff kommt“ aus. „Alles andere wäre Wahnsinn und bringt eine zweite heftigere Welle mit sich. Wir werden uns im Herbst eh damit wieder mehr auseinandersetzen müssen. Und nur so behalten wir es hoffentlich unter Kontrolle.“

Von Juliane Lange