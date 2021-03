Schwerin/Berlin

Ein böser Verdacht: Das Land Mecklenburg-Vorpommern soll Corona-Schutzmasken ausgerechnet bei der Firma gekauft haben, die der CSU-Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein protegierte und selbst vom Geschäft profitierte.

Nach Informationen von Report München soll das Schweriner Wirtschaftsministerium Masken im Wert von 600000 Euro bei eben jener Firma erworben haben. Medienberichten zufolge handelt es sich dabei um eine Textilfirma aus Hessen.

Glawes Ministerium schweigt bisher

Das Schweriner Wirtschaftsministerium hat auf wiederholte OZ-Anfrage bisher nicht zum Vorwurf geantwortet.

Der Masken-Skandal hat die Union erschüttert. Nüßlein solle eine sechsstellige Provision von einer Firma erhalten haben. Gegen Nüßlein ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft München wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit im Zusammenhang mit dem Ankauf von Masken.

Vor Nüßleins Fall wurde der Fall des CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel bekannt. Löbels Unternehmen hatte nach dessen Darstellung Provisionen in Höhe von rund 250 000 Euro kassiert, weil es Kaufverträge über Corona-Schutzmasken zwischen einem Lieferanten in Baden-Württemberg und zwei Unternehmen in Heidelberg und Mannheim vermittelt hatte.

Opposition im Landtag fordert „lückenlose Aufklärung“

Nun also auch MV? Reaktionen folgen prompt. Die Opposition im Landtag verlangt lückenlose Aufklärung. „Es muss schleunigst geklärt werden, wie es zu dem Kauf der Schutzmasken bei der ‚Nüßlein-Firma‘ gekommen ist“, so Torsten Koplin (Linke). „Hat es gar Kontakte zwischen dem Wirtschaftsministerium und Georg Nüßlein gegeben?“ Die Linke fordere Aufklärung in der nächsten Sitzung des Wirtschaftsausschusses.

Einen „faden Beigeschmack“ beklagt AfD-Fraktionschef Nikolaus Kramer. Eben weil Glawe auch Mitglied einer Unionspartei ist. „Es ist nichts daran verwerflich, Masken zu kaufen. Der Wirtschaftsminister sollte aber mit größtmöglicher Transparenz die Hintergründe dieses Maskengeschäftes offenlegen“, so Kramer.

Von Frank Pubantz