Schwerin

Auch nach dem Auslaufen der Hotspot-Regelung am kommenden Donnerstag sollen in MV Corona-Schutzregeln gelten. Mit den Stimmen der rot-roten Koalition hat der Schweriner Landtag am Montag die Landesregierung aufgefordert, sogenannte Basisschutzmaßnahmen durchzusetzen. Dazu gehören die Maskenpflicht in Arztpraxen, Kliniken, Pflegeheimen sowie im Bus- und Bahnverkehr. Auch die 3G-Pflicht in Krankenhäusern soll erhalten bleiben. Als Bitte formulieren SPD und Linke an die Regierung, die Quarantänezeit für Corona-Infizierte von zehn auf fünf Tage zu verkürzen.

Am Mittwoch, 27. April, endet offiziell die beschlossene Hotspot-Regelung, über die Schutzregeln in MV verlängert wurden. Einen Teil davon hat das Oberverwaltungsgericht in Greifswald vergangene Woche nach einer Klage der AfD aufgehoben.

„Unser Land ist gut durch die Corona-Krise gekommen“, erklärt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Die Zahl der Infektionen sinke. Man müsse aber „im Sommer achtsam sein“. Daher sei der Basisschutz weiterhin erforderlich.

Kritik kommt aus der Opposition. Die SPD nutze das Thema Corona erneut, um im Landtag Werbung in eigener Sache zu machen, unterstellt Nikolaus Kramer (AfD). Die AfD bleibe dabei: „Es braucht keine Tests, es braucht keinen Maskenzwang. Noch weniger braucht es eine Impfpflicht.“

Auch von CDU und FDP heißt es: Die Hotspot-Regelung sei überzogen gewesen. Man hätte früher auf mehr Eigenverantwortung der Menschen setzen müssen. Die Landesregierung habe zuletzt mindestens ein „Kommunikationsproblem“ gehabt, die vielen Regeln zu erklären, so René Domke (FDP). Harald Terpe (Grüne) fordert: „Die Impfkampagne muss weiterlaufen, gerade auch mit Blick auf den Herbst und den nächsten Winter.“

SPD und Linke kontern: Die Regeln seien nötig gewesen, um möglichst viele Menschen zu schützen. Dass es bisher vergleichsweise wenige Corona-Tote gibt, liege auch an der hohen Impfquote.

Von Frank Pubantz