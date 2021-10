Rostock

In Schleswig-Holsteins Schulen geht es ab dem 1. November wieder „oben ohne“: Das Nachbarbundesland schafft zum neuen Monat den Mund-Nasen-Schutz für Schüler komplett ab – im Unterricht und in den Pausen, unabhängig von der Inzidenz. Und auch in MV wird der Ruf nach einem Ende der Maskenpflicht für Schüler immer lauter.

Kay Czerwinski, Vorsitzender des Landeselternrates, sagt: „Wir müssen endlich Schritt für Schritt zur Normalität zurückkehren.“ Auch der Landesschülerrat will die Maskenpflicht zumindest für die ersten bis sechsten Klassen abschaffen. Doch die Landesregierung in Schwerin sieht keinen Grund, die Regeln zu ändern.

128 Schüler aktuell infiziert

Das Schweriner Bildungsministerium hatte nach den Herbstferien die Pflicht wieder eingeführt – zunächst für zwei Wochen. In Regionen, in denen die Corona-Ampel des Landes „gelb“ ist, gilt sie aber weiterhin.

Landesweit sind aktuell 76 Schulen von Corona-Fällen betroffen. 128 Schüler und 17 Lehrer haben sich mit dem Virus angesteckt. Auffällig: Nach wie vor weist das Landesamt für Gesundheit kaum Ansteckungen in Schulen aus. Ein infizierter Schüler steckt im Schnitt nur 0,5 andere Personen an. Auch in Zeiten ohne Maskenpflicht war dieser Wert nicht höher.

Schleswig-Holstein hat bessere Werte

„Wir sehen aktuell keinen Grund von den geltenden Regeln abzuweichen“, sagt Christian Möller, Sprecher des SPD-geführten Bildungsministeriums. Die Fallzahlen im Land würden wieder steigen. Die Maskenpflicht sei ein probater Schutz. Schleswig-Holsteins Experten sehen das anders, halten die Maske für überflüssig: Das Risiko an Schulen sei nicht höher als bei anderen Aktivitäten.

Das sieht der Landeselternrat MV genauso: „Wir haben an den Schulen 3G. Im Bundestag darf die Maske bei 3G unten bleiben, nicht aber im Unterricht?“, kritisiert Kay Czerwinski. „Unsere Regeln basieren auf einem 18 Monate alten Wissensstand.“

Allerdings hat das Nachbarbundesland auch deutlich bessere Zahlen: Die Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei nicht mal 62, in MV hingegen bei 83. Und außerdem: 54 Prozent Zwölf- bis 17-Jährige zwischen Flensburg und Lübeck sind vollständig geimpft, in MV liegt die Quote bei nur 27,4 Prozent. Der Rostocker Corona-Experte Prof. Dr. Emil Reisinger will die Maskenpflicht ab Warnstufe „gelb“ deshalb beibehalten: „Wir haben derzeit mehr Ausbrüche in Schulen als noch im Frühjahr“, sagt er. Die Lehrer-Gewerkschaft GEW sagt: „An der Masken- und Testpflicht führt aktuell leider kein Weg vorbei“, so die beiden Landesvorsitzenden Annett Lindner und Maik Walm.

Kinderärzte für schrittweise Lockerung

Für eine schrittweise Aufhebung der Maskenpflicht sprechen sich hingegen der Landesschülerrat und die Kinderärzte in MV aus. Andreas Michel, Kinderarzt aus Greifswald und Chef des Berufsverbandes Kinder- und Jugendmedizin in MV, sagt: „Ich habe selbst drei Kinder, kann die Forderung gut nachvollziehen.“

Aber: Er würde noch abwarten, die Infekt-Saison habe gerade erst begonnen. „Sollte das Infektionsgeschehen an den Schulen beherrschbar bleiben, könnten wir schrittweise die Maskenpflicht abschaffen – zunächst die jüngeren Klassenstufen.“ Die Kinderärzte fordern zudem, dass sich Kinder ab zwölf Jahren impfen lassen sollten. Und: Dass Lehrer und Erzieher sich impfen lassen, sollte eine Selbstverständlichkeit sein.

Anton Fischer vom Landesschülerrat möchte die Masken zumindest für die Jüngsten abschaffen – in den Grundschulen. Er sagt auch: „Es ist nicht nachvollziehbar, dass wir im Restaurant mit vielen Menschen ohne Maske am Tisch sitzen dürfen – nicht aber in der Schule.“ Auch die AfD im Landtag will die Maskenpflicht abschaffen: „Es steht zu befürchten, dass die Schüler den gesamten Winter mit einer Maske im Unterricht verbringen müssen“, so AfD-Schulpolitiker Enrico Schult.

Von Andreas Meyer