Rostock

Die Maskenpflicht an den Schulen im Land fällt weg. Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) – selbst einst Lehrerin – hält trotz hoher Inzidenzen an den geplanten Lockerungen für die Schüler in MV fest. Und das ist die absolut richtige Entscheidung. Denn keine andere Gruppe der Bevölkerung hat so harte und so viele Einschränkungen in den vergangenen zwei Jahren erdulden müssen wie unsere Kinder. Jetzt sind die Großen dran – und zwar ausnahmslos.

Kleine Helden

Musikunterricht fiel aus, Schul- und Vereinssport ebenfalls. Feste, Feiern, Klassenfahrten blieben auf der Strecke. Freundschaften, Bildung, Zukunftsperspektiven ebenfalls. Monatelang mussten die größeren Schüler komplett zu Hause bleiben. Lange bevor strenge Regeln für Betriebe und Büros erlassen wurden, mussten sich die Kinder bereits testen lassen.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie haben es ertragen, erduldet – und mehr Vernunft bewiesen als die selbst ernannten Freiheitskämpfer unter den so genannten Spaziergängern. Nun kann und muss die Maske weg. Sie stört – beim Lernen, beim Austausch, bei sozialem Kontakt. Ja, bei den Schülern gibt es viele Infektionen – aber wenig, sehr wenig kranke Kinder.

Die Großen sind dran

All jenen, die nun wieder mahnen – zum Beispiel Rostocks Schulsenator Steffen Bockhahn (Linke) – kann man nur eines sagen: Auch für Risikogruppen gibt es einen effektiven Schutz. Er heißt Impfung. Die Großen müssen endlich alle Großen (per Impfpflicht) dazu bringen, sich und andere zu schützen. Dann müssen die Kleinen nicht mehr leiden. So einfach ist es.

Von Andreas Meyer