Der Vorschlag kam überraschend: Nachdem in den Wochen vor Schulbeginn das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes an Schulen in MV kein Thema war, wagt Bildungsministerin Martin am ersten Schultag einen Vorstoß. Die Leserreaktionen reichen von „unzumutbar“ bis „viel zu spät“.